سعر الإيثيريوم يهبط بنسبة 15 % ، وسوق العملات الرقمية يخسر 28 مليار دولار

بين عشية وضحاها ، وفي غضون ساعات، انخفض سوق العملات الرقمية بنسبة 28 مليار دولار حيث أن العملات الرقمية الرئيسية مثل عملة إيثيريوم ETH و لايتكوين LTC فقدت بين حوالي 11 إلى 15 في المئة ، وقد عزز المحللون إلى حد كبير التصحيح إلى خطوة تقنية .

قال أليكس كروغر محلل الأسواق العالمية في 12 يوليو / تموز إنه بينما يظل الاتجاه في المدى القصير والمتوسط ​​لعملة البيتكوين صعوديًا ، فإن انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 11300 دولار ، والذي كان بمثابة مستوى دعم رئيسي ، قد يؤدي إلى انخفاض إلى ما دون 10،000 دولار .

متوسط ​​/ طويل الأجل صعودي ؛ الاتجاه الصعودي قصير المدى فوق 11500/11600 ، هبوطي دون مستوى R: 11800 ، 12000 ، 12300 ، 12500 ؛ المستوى الرئيسي أعلاه للدفاع عن الدببة هو 12300 ؛ إذا تحرك السعر إلى ما دون 11300 ، فإن 10000-9650 هي أول منطقة مستهدفة “.

في ذلك الوقت ، استشهد كروجر بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن البيتكوين والتي رفضت العملات الرقمية كفئة أصول وأدان تطوير عملة Lebra كإشارات محتملة على المدى القصير .

لقد فسر الكثيرون رأي باول وتصريحات البيتكوين لترامب على أنها هبوطية على المدى القصير ويمكن اعتبار التأثير طويل الأجل إما صعوديًا (الوعي ) أو هبوطيًا (زيادة خطر الإجراءات التنظيمي) ، إلى جانب ارتفاع منخفض ، تحول التوازن قليلاً إلى الجانب السلبي.

على الرغم من أن الحركة السلبي لبيتكوين وبقية سوق العملات الرقمية كانت تقنية على ما يبدو ، نظر العديد من المديرين التنفيذيين في الصناعة في أول ملاحظة على البيتكوين من قبل رئيس الولايات المتحدة الحالي كمؤشر إيجابي ، ولكن ماقاله الرئيس ترامب للبيتكوين قد عزز الانخفاض.

Tweets by nsquaredcrypto

على الجانب الفني ، قال Cred ، وهو تاجر ذو درجة عالية من التقدير ، إن النطاق من 10900 دولار إلى 11000 دولار يمثل مستوى دعم مهم لعملة البيتكوين وإذا خسر ذلك ، إلى جانب انخفاضه إلى ما دون 10500 دولار ، فإن البائعين يتحكمون بالسوق .

Advertisements

“10،900 دولار – 11،100 دولار هي منطقة دعم و سيكون الإغلاق اليومي القوي خلال هذا المستوى دليلًا جيدًا على سيطرة البائعين و خسارة 10،500 دولار من شأنه أن يدعم هذه الفكرة .

وبالمثل ، قال محللون تقنيون آخرون مثل Josh Rager إن الدببة استعادت نشاطها في الأسبوع الماضي ، مشيرة إلى 10500 دولار كمستوى حاسم لعملة البيتكوين.

في الاتجاه الهبوطي ، نادراً ما تقوم العملات الرقمية البديلة ببدء حركات صعودية مستقلة وتميل إلى الاعتماد على البيتكوين .

سجلت العملات الرقمية الرئيسية بالفعل خسائر كبيرة مقابل كل من عملات البيتكوين والدولار الأمريكي ، ولكن في المرحلة الحالية من السوق حيث يرى المحللون الفنيون بشكل متزايد سيناريو حدوث تراجع أكبر ، يبدو أن المستثمرين يفقدون الاهتمام بالعملات الرقمية البديلة altcoin .

ونتيجة لذلك ، زادت هيمنة البيتكوين إلى 65.8 في المئة ، اي ما يقرب من 66 في المائة لأول مرة منذ أبريل 2017.

كما أشار بعض المحللين الفنيين إلى أن السوق قد أظهر ظروف ذروة البيع في الآونة الأخيرة ، مما قد يؤدي إلى الانتعاش ولكن إذا استمرت الدعامات الرئيسية في الاختراق ، فقد تكثف الحركة الهبوطية.

المصدر : CCN.COM

اقرأ أيضا المقالات التالية:

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام