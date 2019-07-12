منصة myCryptoWallet الاسترالية تعلق خدماتها

انتاب القلق مستخدمي منصة myCryptoWallet بعد أن أوقفت المنصة خدماتها للمرة الثانية في ظرف ستة أشهر فقط . حيث أرسل الرئيس التنفيذي لمنصة myCryptoWallet رسالة عبر البريد الالكتروني للمستخدمين. مخبرا اياهم بأنهم اضطروا للحد من عمليات السحب والايداع وذلك بعد تعليق شركة myCryptoCard العمل معهم وانهاء عقدها فجأة. وفي ذات الوقت حددت المنصة وقت لساعات العمل الخاصة بفريق دعم العملاء ليمتعض عملاء المنصة من التوقفات المستمرة وعدم الرد والاستجابة لطلبات الدعم. ومثلما أخبرنا في بداية الموضوع فإنها المرة الثانية التي توقف فيها منصة myCryptoWallet عملها بعد أن حدث أمر مماثل شهر يناير الماضي أين أغلق البنك الاسترالي الوطني الحسابات المصرفية لمنصة myCryptoWallet وتم استعادتها بعد فترة وجيزة. أما بالنسبة لعملية التعليق الأخيرة فقد أبلغ الرئيس التنفيذي عبر رسالته بأن مدة الايقاف ستبدأ من 9 يوليو، بعد انهاء الطرف الثالث لعقده في 5 يوليو. ومما جاء في الرسالة ما يلي: Advertisements “لقد تلقينا ردا من شريكنا في تقنية الودائع myCryptoCard يوم الجمعة 5 يوليو خبر انهاء العقد المبرم معهم ما يعد خسارة كبيرة”. “وعليه ستكون عمليات السحب الخاصة بنا قليلة حتى نتمكن من حل المشكلة”. ليشتكي العديد من العملاء على تويتر بعدم قدرتهم من اجراء عمليات السحب. ومن المتوقع أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم قريبا في الأسابيع القليلة القادمة حسب ما أفاد به الرئيس التنفيذي للمنصة. اقرأ أيضا: جديد: قرصنة منصة Bitpoint وسرقة أكثر من 32 مليون دولار أحد قراصنة منصة بينانس ينقل 8 مليون دولار من البيتكوين المسروق إتهام منصة Coineal بسرقة أموال بعض مشاريع الكريبتو

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