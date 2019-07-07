البيتكوين والايثريوم يخطفون الأضواء من الذهب

بينما خطف الذهب الأضواء فى الايام الماضية بحركته الصعودية وتحقيقه لارقام جديدة كل يوم ، وسط المخاوف العالمية والتأثيرات الاقتصادية ، البيتكوين والايثريوم و العملات المشفرة عادت من جديد لتكون نجم التداول فى الفترة نفسها .

البيتكوين الذى سجل رقما قياسيا العام الماضى ببلوغ قيمة 20 الف دولار قبل ان يتجه لأسفل بقوة ، عاد من جديد بارتفاعات كبيرة وصلت الى 200 % خلال اسابيع قليلة ، وهو ما أعاد له رونقه من جديد ، وجذب انظار المتداولين الذين يعرفون جيدا ان حركة البيتكوين عادة ما تكون هائلة .

حتى مع بعض الارتدادات التى حدثت الاسبوع الماضى لا يزال البيتكوين محلقا عند مستوى تجاوز ال 11 الف دولار ، بينما يستعد الايثريوم لقفزة جديدة .

لذا لم تعد أسعار الذهب وحدها هى الأجدر بالمتابعة فى تلك الايام ، بل ان هناك فرصا اخرى للاستثمار والتداول فى عملات ذات طابع خاص وفرص فريدة من نوعها .

دعونا فى تلك السطور القادمة نرصد حركة البيتكوين والايثريوم الماضية والمتوقعة :

متداولى البيتكوين فى حالة ترقب :

تحولت عملة البيتكوين ، التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية ، فجأة ، وفقدت ما يقرب من 15 ٪ في القيمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، مما أثار مخاوف من انفجار أحدث فقاعة.

كما تحولت كل من Ethereum ، و Ripple’s XRP ، و litecoin ، العملات الثلاث الرئيسية المشفرة من حيث القيمة السوقية إلى جانب bitcoin ، إلى اللون الأحمر ، حيث خسر كل منهما ما بين 5٪ و 10٪ في القيمة خلال اليوم الأخير ، وفقًا لبيانات الأسعار من CoinMarketCap.

انخفض سعر البيتكوين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في العام عند 13880 دولارًا لكل بيتكوين في بورصة Bitstamp في لوكسمبورغ في أواخر الشهر الماضي ليتداول عند أدنى مستوياتها عند 9710 دولارًا في صباح الثاني من يوليو قبل ان يغلق فى نهاية الأسبوع الماضى عند مستوى 11180 دولارا ، كما توضح لنا الرسوم البيانية الصادرة عن إيزي ماركتس ، احدى ابرز الشركات فى مجال تداول العملات المشفرة .

وفي الوقت نفسه ، أظهرت بيانات سعر البيتكوين الفني تقاطعًا هبوطيًا في المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل وضعف ضغط الشراء يوم أمس ، والذي فسره البعض على أنه محفز محتمل لانخفاض حاد في الأسعار.

تم دفع سعر البيتكوين إلى الأعلى في الأشهر الأخيرة ، حيث ارتفع أكثر من 200 ٪ منذ بداية العام ، وذلك بسبب زيادة الاهتمام بالتشفير من بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بما في ذلك شركة آبل iPhone وصانع الوسائط الاجتماعية Facebook.

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مرت Bitcoin في العام الماضي بتصحيح حاد بعد موجة الصعود الملحمية في عام 2017 والتي شهدت أسعار البيتكوين من أقل من 1000 دولار لكل عملة بيتكوين إلى ما يقرب من 20،000 دولار في أقل من 12 شهرا. في العام الماضي ، انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى يبلغ حوالي 3000 دولار لكل عملة بيتكوين.

الايثريوم يستعد

خلال الأسبوع الماضي ، قام سعر Ethereum بإعادة اختبار منطقة الدعم 270-275 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. بقي زوج ETH / USD مستقراً فوق 270 دولارًا وشكل أدنى مستوى له بالقرب من مستوى 272 دولار. في وقت لاحق ، كان هناك تصحيح صعودي فوق مستويات المقاومة 280 دولار و 290 دولار. علاوة على ذلك ، ارتفع السعر أيضًا فوق مستوى المقاومة 300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 (4 ساعات).

لقد تجاوز السعر مستوى تصحيح فيب 50٪ للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 324 دولار إلى 272 دولار. ومع ذلك ، كافح السعر للبقاء فوق مستوى الدعم 300 دولار. تم رفضه بالقرب من مستوى تصحيح فيب 61.8٪ للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 324 دولار إلى 272 دولار. في وقت لاحق ، كان هناك رد فعل سلبي بسيط دون مستوى الدعم 295 دولار.

علاوة على ذلك ، يتداول السعر حاليًا أدنى مستوى 295 دولار ومتوسط ​​100 حركة بسيط (4 ساعات). في البداية ، هناك نمط اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 295 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD. إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستويات المقاومة 295 و 300 دولار ، فقد يستمر سعر Ethereum في الارتفاع على المدى القريب. يمكن أن تكون المحطة التالية للثيران 305 دولارات ، تليها 320 دولارًا.

على العكس ، إذا لم يكن هناك كسر صعودي فوق 300 دولار ، فقد ينخفض ​​السعر إلى ما دون مستوى الدعم 285 دولار. إذا كان هناك كسر سلبي ، فقد تكون هناك خسائر حادة تحت مستوى 280 دولار و 275 دولار. في الحالة المذكورة ، قد ينخفض ​​السعر حتى أقل من مستوى الدعم 270 دولار.

يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن سعر Ethereum يستعد للكسر الرئيسي التالي إما فوق حاجز 300 دولار أو أقل من منطقة الدعم 280 دولار. بعد قولي هذا ، لن يكون الاختراق الواضح أدنى من مستوى الدعم البالغ 270 دولارًا أمرًا سهلاً في الجلسات القادمة ، في حين أن الإغلاق فوق 300 دولار قد يسرع المكاسب.

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