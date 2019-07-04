بعد التصحيح، سعر عملة البيتكوين يتجه الى اهداف 12.5 ألف

كان هناك ارتفاع ثابت في سعر عملة البيتكوين بحيث اختبر مستوى المقاومة 12000 دولار. لقد تم تداوله اليوم حتى مستوى 12،053 دولار ويقوم حاليًا بتصحيح المكاسب نحو 11،600 دولار. يوجد خط اتجاه صعودي جديد يتشكل مع دعم بالقرب من 11.550 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD. لا يزال الزوج مدعومًا جيدًا على الجانب السفلي ويبدو أنه قد يستمر في اتجاه 12500 دولار.

كانت هناك مكاسب ثابتة في سعر البيتكوين أعلى من مستوى المقاومة 11500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. اختبر سعر عملة البيتكوين BTC الهدف الأول وهو 12000 دولار وقد يرتفع قريبًا نحو الهدف البالغ 12.5 ألف دولار.

تحليل سعر عملة البيتكوين

بالأمس ، رأينا نمط انعكاس في سعر عملة البيتكوين من دعم 10000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. اتخذ زوج BTC / USD حركة لطيفة بنسبة 15٪ وارتفع فوق مستويات المقاومة 11000 دولار و 11200 دولار. كان هناك إغلاق فوق مستوى 11200 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 لكل ساعة.

ارتفع السعر صعودًا وتداول فوق هدف الـ 12،000 دولار صباح اليوم في جلسة التداول الاسوية. تم تشكيل قمة جديدة خلال اليوم عند 12053 دولار والسعر يصحح حاليا بأقل من ذلك. يتم تداول البيتكوين بالقرب من مستوى 11800 دولار ومستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ من الموجة الأخيرة من أدنى مستوى 11،035 دولار إلى 12،053 دولار. على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من مستويات 11600 دولار و 11500 دولار.

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هناك خط اتجاه صعودي جديد يتشكل مع دعم بالقرب من 11.550 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. يتزامن دعم خط الاتجاه مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ للموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 11،035 دولار إلى مستوى 12053 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم 11500 دولار ، فإن سعر بيتكوين قد يمدد التصحيح الحالي نحو منطقة الدعم 11.275 دولار. أي خسائر أخرى قد تدفع السعر نحو 11000 دولار.

على الجانب الصعودي ، مستوى 12000 دولار هو مقاومة أولية. بمجرد حدوث كسر فوق مستوى المقاومة 12000 دولار وأعلى مستوى تأرجح عند 12050 دولار ، فقد يكون هناك المزيد من المكاسب. في الحالة المذكورة ، يمكن أن يتداول السعر نحو هدف ثاني وهو 12500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل جيد فوق مستويات الدعم 11600 دولار و 11500 دولار. طالما لم يكن هناك إغلاق أدنى من 11000 دولار ، فإن الثيران لا يزالون في حالة نشاط. على الجانب العلوي ، قد يكون الهدف الرئيسي هذا الأسبوع هو 12500 دولار ، يليه 12650 دولار.

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