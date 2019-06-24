حظر الهند للعملة الرقمية قد يتسبب في رفع سعر البيتكوين بشكل هائل في البلاد

بلغ سعر عملة البيتكوين 11300 دولار في اعلى مستوى سعري لها لعام 2019 في وقت سابق من هذا الشهر في العديد من المنصات الرئيسية بما في ذلك Bitstamp و Coinbase بعد إرتفاع كبير في الحجم والفائدة الإجمالية .

ارتفع سعر البيتكوين من 9000 دولار إلى 11200 دولار في الأسبوع الماضي (المصدر: coinmarketcap.com) .

وفقا للتقارير ، يتم تداول بيتكوين بشكل أكبر في الهند وإيران مع علاوة “premiums” تتراوح بين 5 إلى 30 في المئة ، وهما منطقتان قيدتا عمليا عمليات تداول البيتكوين .

طلب بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من البنوك الخاضعة لإشرافه التوقف عن تقديم الخدمات لمنصات تبادل العملات الرقمية في عام 2018 ، ووضع حد لمنصات تداول العملات الورقية مقابل العملات الرقمية في المنطقة .

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت :

تثير العملات الافتراضية (VCs) ، والتي يشار إليها أيضًا بإسم العملات الرقمية والأصول الرقمية ، مخاوف بشأن حماية المستهلك وسلامة السوق وغسل الأموال ، والكثير من الأمور الغير قانونية الأخرى … ونظرًا للمخاطر المرتبطة بذلك ، فقد تقرر مع التأثير الفوري ، للكيانات الخاضعة للتنظيم لا يجوز لبنك الاحتياطي الهندي RBI التعامل مع أو تقديم الخدمات لأي فرد أو كيان تجاري يتعامل مع العملات الرقمية VCs أو يسويها .

منذ ذلك الحين ، على الرغم من تحرك مجموعة العشرين لتنظيم قطاع العملات الرقمية من خلال فرض إطار تنظيمي موحد والترحيب بها كقطاع مهم وصناعة حديثة ، الا أن حكومة الهند استمرت في موقفها الصارم ضد العملات الرقمية وتقييدها لأي من عمليات التعامل بالعملات الرقمية .

في أبريل من هذا العام ، أفادت “EconomicTimes” أن الإدارات الحكومية بدأت في صياغة مشروع قانون لحظر العملات الرقمية في البلاد بعنوان “حظر العملات الرقمية وتنظيم قانون العملات الرقمية الرسمي 2019.”

وبالتالي ، بسبب عدم اليقين التنظيمي والقيود المفروضة على البنوك من العمل مع منصات تداول العملات الرقمية ، أغلقت معظم الشركات ذات الصلة بالاصول الرقمية في الهند وانتقلت إلى أسواق أخرى.

وبالمثل فإن إيران التي لم تصدر بعد مبادئ توجيهية واضحة للمنصات والشركات ، صاغت مشروع قانون يقيد عمليات الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية وقد تم انتقاد التشريع المقترح من قبل مجتمع العملة الرقمية المحلي الذي قدم بعد ذلك اقتراحًا بديلًا للحكومة .

في كلا البلدين ، يصعب على المستثمرين شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثر ، وهو أصل رقمي أصلي لشبكة Ethereum blockchain حيث تتم معالجة معظم الصفقات في السوق خارج البورصة (OTC) أو بطريقة الند للند .

في شهر مايو ، أغلقت LocalBitcoins ، وهي منصة تداول بيتكوين رئيسية من نظير إلى نظير ، خدماتها في إيران في خطوة تكهن الكثيرون بأنها بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على إيران .

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حسبما ورد ، أبلغت منصة LocalBitcoins مستخدمًا في إيران :

إذا كان لديك حساب بالفعل ، فستكون قادرًا على سحب عملات البيتكوين الخاصة بك ، لكنك لن تكون قادرًا على استخدام النظام الأساسي للتداول ” .

ونتيجة لذلك ، بدأت العلاوات في الظهور في سوق البيتكوين في إيران والهند ، والتي تتراوح بين 5 إلى 30 في المائة .

عندما بلغ سعر البيتكوين ذروته عند 11200 دولار في 22 يونيو ، كشف تقرير TrustNodes أن الأصل كان يتداول بسعر 11،700 دولار في الهند بزيادة 500 دولار.

قال دوفي وان ، الشريك المؤسس لشركة Primitive ، إن عملة البيتكوين تتداول الآن بعلاوة 30 بالمائة في سوق OTC الإيراني ، مما يشير إلى طلب كبير من المستثمرين المحليين .

إن قلق معظم المنظمين بشأن البيتكوين وسوق العملات الرقمية ، بشكل عام ، يرجع إلى منع غسل الأموال ولكي تعمل المنصات بشفافية وفقًا للوائح التنظيمية المحلية ، يجب فرض إطار تنظيمي واضح بدعم من البنوك المحلية .

يوجد خطر في فرض حظر تام على العملات الرقمية بأن السوق المحلية قد تتحول إلى سوق نظير إلى نظير ، وهي بيئة يصبح من الصعب فيها على المنظمين معالجة مشكلة غسل الأموال وغيرها من القضايا الأساسية .

المصدر :http://CCN.COM

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