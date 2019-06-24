حظر الهند للعملة الرقمية قد يتسبب في رفع سعر البيتكوين بشكل هائل في البلاد

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بلغ سعر عملة البيتكوين 11300 دولار في اعلى مستوى سعري لها لعام 2019 في وقت سابق من هذا الشهر في العديد من المنصات الرئيسية بما في ذلك Bitstamp و Coinbase بعد إرتفاع كبير في الحجم والفائدة الإجمالية .
ارتفع سعر البيتكوين من 9000 دولار إلى 11200 دولار في الأسبوع الماضي (المصدر: coinmarketcap.com) .
وفقا للتقارير ، يتم تداول بيتكوين بشكل أكبر في الهند وإيران مع علاوة “premiums” تتراوح بين 5 إلى 30 في المئة ، وهما منطقتان قيدتا عمليا عمليات تداول البيتكوين .
طلب بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من البنوك الخاضعة لإشرافه التوقف عن تقديم الخدمات لمنصات تبادل العملات الرقمية في عام 2018 ، ووضع حد لمنصات تداول العملات الورقية مقابل العملات الرقمية في المنطقة .
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت :
تثير العملات الافتراضية (VCs) ، والتي يشار إليها أيضًا بإسم العملات الرقمية والأصول الرقمية ، مخاوف بشأن حماية المستهلك وسلامة السوق وغسل الأموال ، والكثير من الأمور الغير قانونية الأخرى … ونظرًا للمخاطر المرتبطة بذلك ، فقد تقرر مع التأثير الفوري ، للكيانات الخاضعة للتنظيم لا يجوز لبنك الاحتياطي الهندي RBI التعامل مع أو تقديم الخدمات لأي فرد أو كيان تجاري يتعامل مع العملات الرقمية VCs أو يسويها .
منذ ذلك الحين ، على الرغم من تحرك مجموعة العشرين لتنظيم قطاع العملات الرقمية من خلال فرض إطار تنظيمي موحد والترحيب بها كقطاع مهم وصناعة حديثة ، الا أن حكومة الهند استمرت في موقفها الصارم ضد العملات الرقمية وتقييدها لأي من عمليات التعامل بالعملات الرقمية .
في أبريل من هذا العام ، أفادت “EconomicTimes” أن الإدارات الحكومية بدأت في صياغة مشروع قانون لحظر العملات الرقمية في البلاد بعنوان “حظر العملات الرقمية وتنظيم قانون العملات الرقمية الرسمي 2019.”
وبالتالي ، بسبب عدم اليقين التنظيمي والقيود المفروضة على البنوك من العمل مع منصات تداول العملات الرقمية ، أغلقت معظم الشركات ذات الصلة بالاصول الرقمية في الهند وانتقلت إلى أسواق أخرى.
وبالمثل فإن إيران التي لم تصدر بعد مبادئ توجيهية واضحة للمنصات والشركات ، صاغت مشروع قانون يقيد عمليات الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية وقد تم انتقاد التشريع المقترح من قبل مجتمع العملة الرقمية المحلي الذي قدم بعد ذلك اقتراحًا بديلًا للحكومة .
في كلا البلدين ، يصعب على المستثمرين شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثر ، وهو أصل رقمي أصلي لشبكة Ethereum blockchain حيث تتم معالجة معظم الصفقات في السوق خارج البورصة (OTC) أو بطريقة الند للند .
في شهر مايو ، أغلقت LocalBitcoins ، وهي منصة تداول بيتكوين رئيسية من نظير إلى نظير ، خدماتها في إيران في خطوة تكهن الكثيرون بأنها بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على إيران .
حسبما ورد ، أبلغت منصة LocalBitcoins مستخدمًا في إيران :
إذا كان لديك حساب بالفعل ، فستكون قادرًا على سحب عملات البيتكوين الخاصة بك ، لكنك لن تكون قادرًا على استخدام النظام الأساسي للتداول ” .
ونتيجة لذلك ، بدأت العلاوات في الظهور في سوق البيتكوين في إيران والهند ، والتي تتراوح بين 5 إلى 30 في المائة .
عندما بلغ سعر البيتكوين ذروته عند 11200 دولار في 22 يونيو ، كشف تقرير TrustNodes أن الأصل كان يتداول بسعر 11،700 دولار في الهند بزيادة 500 دولار.
قال دوفي وان ، الشريك المؤسس لشركة Primitive ، إن عملة البيتكوين تتداول الآن بعلاوة 30 بالمائة في سوق OTC الإيراني ، مما يشير إلى طلب كبير من المستثمرين المحليين .
إن قلق معظم المنظمين بشأن البيتكوين وسوق العملات الرقمية ، بشكل عام ، يرجع إلى منع غسل الأموال ولكي تعمل المنصات بشفافية وفقًا للوائح التنظيمية المحلية ، يجب فرض إطار تنظيمي واضح بدعم من البنوك المحلية .
يوجد خطر في فرض حظر تام على العملات الرقمية بأن السوق المحلية قد تتحول إلى سوق نظير إلى نظير ، وهي بيئة يصبح من الصعب فيها على المنظمين معالجة مشكلة غسل الأموال وغيرها من القضايا الأساسية .
المصدر :http://CCN.COM
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