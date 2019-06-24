أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين الموافق 24-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين الموافق 24-6-2019

انخفضت أسعار العملات الرقمية وبيتكوين اليوم بعد اسبوع حافل من الأرباح حيث سجلت عملة Bitcoin سعرًا جديدًا مرتفعًا لعام 2019 ، حيث وصلت إلى 11304 دولارًا اليوم قبل التنازل عنه فترة قصيرة الأجل لجني الأرباح .

في الساعة 21:00 بالتوقيت العالمي يوم أمس 23 يونيو ارتفعت العملة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية ، معززة بذلك أعلى مستوى جديد بعد قمة 22 يونيو عند 11،215 دولار وجاء الانتقال التالي إلى أعلى مستوى في 2019 بعد أن انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى عند وهو 101616 دولارًا في 23 يونيو قبل أن يؤدي الارتفاع الأخير في ضغط الشراء إلى ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 10،750 دولار في نفس اليوم .

ارتفعت عملة BTC بنسبة 6 بالمائة ، محلقة فوق 11000 دولار في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي مساء يوم الأحد ، ثم وصل إلى أكثر من 11300 دولار بعد ساعتين ولاكنه تراجع حاليا الى 10723دولارًا بنسبة 0.35 في وقت كتابة هذا التقرير وفقًا لبيانات أسعار coin360 .

حافظت عملة الايثيروم على مستواها فوق 300 دولار رغم الانخفاض البسيط في قيمتها والتي بلغت 2.71 % ويتم تداول العملة الان عند مستوى 304 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير .

Ripple XRP انخفض سعر العمل الرقمية اليوم الى 0.45 دولار امريكي بنسبة بلغت 5.03 % وذلك بعد أن وصلت إلى يوم أمس إلى 0.49 دولار امريكي .

Litecoin انخفض سعر العملة اليوم بنسبة بلغت 4.99 % ويتارجح سعرها حول 134 دولار أمريكي .

Binance Coin فقدت BNB العملة الافضل أداء بعض من قيمتها اليوم بنسبة بلغت 3.07 ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 36 دولار .

Bitcoin Cash أظهرت العملة اداء جيدا منذ أيام حيث لحقت صعود بيتكوين محققة أرباح جيدة ولا كنها اليوم تنخفض بنسبة 3.57 % ويتارجح السعر الآن حول 468 دولار امريكي .

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أسعار عملات أخرى :

EOS انخفض سعر العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 4.73 % يتم تداول العملة الآن عند مستوى 7.15 دولار امريكي .

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TRON TRX ارنفعت سعر العملة الرقمية الان بنسبة 2.54% ويتم تداول العملة عند مستوى 0.037 دولار امريكي .

Cardano انخفضت بنسبة بلغت 3.26 % ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.094 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 3.91 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.126دولار .

ومن بين العملات الرقمية التي حققت اعلى المستويات كانت عملة EUC مرتفعة بنسبة عالية بلغت 149 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 والتي قد ارتفعت من مستوى 0.001173 الى 0.003038 دولار امريكي.

يبلغ إجمالي سقف سوق العملة الرقمية الآن 324 وقد تراجع من أعلى قمة لة والتي بلغت 340 مليار دولار ،وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين الهيمنة دائما 59.1 % من هيمنة السوق .

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