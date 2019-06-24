مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية توافق على دفع 65 بيتكوين لأحد قراصنة الإنترنت

قررت إحدى المدن في ولاية فلوريدا الأمريكية دفع ما يقارب 650,000 دولار من عملات البيتكوين إلى أحد قراصنة الإنترنت والذي عرض أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمدينة للخطر, وفقاً لتقرير نشرته نيويورك تايمز.

حيث ذكر التقرير إلى أن مدينة ريفيرا وافقت على دفع 65 وحدة بيتكوين لأحد قراصنة الانترنت لاستعادة شبكات الكمبيوتر الخاصة بها وذلك خلال اجتماع لمجلس المدينة يوم الاثنين الماضي.

وقام الهاكر بمهاجمة شبكات الكمبيوتر الخاصة بالمدينة عبر فيروس تم إرساله عبر البريد الإلكتروني ويعد هذا من أحدث أنواع الابتزاز الذي يستهدف المدن.

حيث صرح جاسون ريبلولز, مدير Moxfive المتخصصة في الاستشارات التقنية, لصحيفة نيويورك تايمز: “بدأ قراصنة الإنترنت باستهداف البلديات والمدن وذلك لطلب الفدية مقابل البيانات الحساسة.”

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يجدر بالإشارة إلى أن عدد من المدن الأمريكية تعرضت مؤخراً إلى هجمات مماثلة من ضمنها مدينة أتلانتا وساراسوتا و نيوارك, وذلك وفقا لـ CBS News.

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