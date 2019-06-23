القبض على أخوين في إسرائيل بتهمة اختراق منصة Bitfinex في عام 2016

ذكر موقع “Ynet” أنه تم اعتقال أخوين في إسرائيل من قبل شرطة وحدة الإنترنت بتهمة سرقة 100 مليون دولار من منصة Bitfinex في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن عملية الاختراق كلفت المنصة الملايين من الدولارات, واستخدموا الأخوين طريقة الخداع الشائعة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الخاصة للوصول إلى أموالهم.

وتم إلقاء القبض على الأخوين, إيلي جيجي (31 عاماً) و عساف جيجي (21 عاماً) بتهمة سرقة العديد من وحدات البيتكوين من المستخدمين.

يجدر بالإشارة إلى أن تقرير آخر صادر من قبل “Posta” أشار إلى أن الأخوة قاموا بسرقة عدد كبير من العملات الرقمية على مدار فترة طويلة حيث بذلوا خلالها العديد من المحاولات الناجحة على نطاق بسيط مثل استهداف أفراد وعلى نطاق واسع مثل استهداف منصات تداول العملات الرقمية.

وذكر التقرير إلى أن التحقيقات بدأت في عام 2017, بعد التعرف على الأخوة وعلى أسلوبهم الاحتيالي بهدف الاستحواذ على بيانات المستخدمين عبر الإنترنت.

ومن ضمن الأساليب الاحتيالية, قاموا الأخوة بإنشاء مواقع مزيفة تتشابه مع منصات تداول العملات الرقمية, وتم استغلالها للوصول إلى محافظ المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

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إذا أثبتت التحقيقات بأن الأخوة هم المسؤولون عن اختراق منصة Bitfinex في عام 2016, فقد تكون هذه نهاية واحدة من أكبر الألغاز في عالم العملات الرقمية.

أصبحت جرائم العملات الرقمية والكريبتو أكثر انتشاراً سواء عبر طرق الاختراق أو عبر مخططات بونزي الاحتيالية والتي تهدف إلى خداع الناس وسرقة أموالهم. لذا فالحذر والاحتياط واجب وأي اشكال او استفسار حول مشروع معين يمكن طرحه لمناقشته على مجموعة الخليج 365 في التيليجرام.

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