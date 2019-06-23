أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 23-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد الموافق 23-6-2019

سجلت عملة بيتكوين (BTC) من جديد أعلى مستوى سعري لها لعام 2019 يوم السبت حيث تجاوزت خط 11000دولار وفقا لبيانات Coin360 وارتفعت العملة من مستوى 10000 دولار حتى 11000 دولار في أقل من 24 ساعة ، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13 في المائة تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

كما وسجلت العملات الرقمية الأخرى Altcoin ارتفاعا ملحوظا خلال فترة قصيرة من ارتفاع بيتكوين فوق مستوى 10000 دولار حيث شهدت ETH أعلى مستوى لها والذي يزيد عن 300 دولار أمريكي.

يتم تداول البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي اليوم عند مستوى 10799 دولار مرتفعا بنسبة بلغت 3.16 % في وقت كتابة هذا التقرير.

حافظت عملة الايثيروم على مشتواها فوق 300 دولار ، ويتم تداول العملة الان عند مستوى 314 دولار امريكي بنسبة ارتفاع بلغت 3.16 % .

Ripple XRP وصل سعر العملة الرقمية اليوم الى 0.47 دولار امريكي مرتفعا بنسبة بلغت 7.62 %

Litecoin تتحرك العملة في نطاق ضيق محافظة على مستواها منذ الامس ويتارجح سعرها حول 142 دولار أمريكي .

Binance Coin بعد ان كانت احد العملات التي قدمت اداء جيد مع ارتفاع البيتكوين فقدت BNB بعض من قيمتها اليوم بنسبة بلغت 2.4 ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 37 دولار .

Bitcoin Cash أظهرت العملة اداء جيدا منذ أيام ولا تزال تحقق مكاسب حتى اللحظه بنسبة 10.19 % ويتارجح السعر الآن حول 490 دولار امريكي.

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أسعار عملات أخرى :

EOS يبدو أن العملة الرقمية تنطلق نحو مستوى جديد حيث يتم تداول العملة الآن عند مستوى 7.57 دولار امريكي مرتفعة بنسبة 5.10 % .

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TRON TRX ارتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 10.68% ويتم تداول العملة عند مستوى 0.037 دولار امريكي .

Cardano ارتفعت بنسبة بلغت 5.32 % ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.095 دولار امريكي .

Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 4.54 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.130 دولار .

ومن بين العملات الرقمية التي حققت اعلى المستويات كانت عملة MXT مرتفعة بنسبة عالية بلغت 171 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360.

يبلغ إجمالي سقف سوق العملة الرقمية الآن 328 مليار دولار ،وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 58.6 % من هيمنة السوق .

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