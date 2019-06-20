Xbox Scarlett أمام PlayStation5 في حرب مشتعلة ، فمن سينتصر ؟!

إن حرب أجهزة الألعاب تعود لتشتعل من جديد للموسم الخامس هذا العام ! تُرى من سوف يفوز في هذه المنافسة الدامية ؟ بطبيعة الحال الفائز سيكون من لديه نقاط ضعف أقل أو مميزات أكبر . لقد تم سرد النقاط الرئيسية لكل فريق أدناه ، لكنهما يعملان في إطار هوامش بسيطة لتحقيق رؤاهما بشكل مثمر . و من المتوقع أن يكون كمبيوتر الألعاب ( gaming PC ) أكثر تكلفة بكثير مقارنةً بأسعار الإطلاق المتوقعة لجهاز ( PlayStation5 ( PS5 و ” مشروع سكارليت ” Project Scarlett الخاص بـ Xbox التابعة لشركة Microsoft .
مع تحديد تاريخ إطلاق محتمل و غير مؤكد لـ ” أوائل عام 2020 ” و سعر إطلاق متوقع بشكل عام يقدر بحوالي 500 دولار ، فإن جهاز PS5 سوف يعمل على قص أجنحة المنافسين من خلال تشبع سوق الجيل القادم بشكل مبدأي . و يبقى أن نرى ما إذا كان الجهاز استطاع إدارة تكلفته – التي ستكون أقل من 600 دولار – ما بين المكونات المادية ( hardware ) المخصصة بداخله و أحجام الألعاب المتزايدة .
Me: There's always been a general range of launch pricing. Will the next console hew to that range?@cerny: I believe that we will be able to release it at an SRP [suggested retail price] that will be appealing to gamers in light of its advanced feature set.— Peter Rubin (@provenself) April 16, 2019
(cont'd)
يناقش ” بيتر روبن ” Peter Rubin توقعات التسعير الخاص بإصدار 2020 من PlayStation 5
المكونات المادية ( hardware )
عند الحديث عن المكونات المادية للجهاز ، فمن الذي لا يرغب في الحصول على قوة ألعاب 8K gaming powerhouse مزودة بـ Navi hardware مصمم بشكل محدد و وحدة معالجة مركزية من الفئة السابعة ( Ryzen-based series 7 CPU ) ؟ و ماذا عن قرص تخزين البيانات ( SSD ) و المصمم خصيصًا لغرض محدد و الذي تدعي شركة Sony أنه ” سيتفوق فعليًا على أي هارد SSD خاص بأجهزة الكمبيوتر الشخصي في السوق ” ؟
إن جهاز PS5 قد وعد بتحقيق هذه المزايا المذكورة للمستخدم ، و لكنه في نفس الوقت قد ترك مجتمع المستخدمين قلقًا بشأن مساحة التخزين على محرك الأقراص ( هارد SSD ) ، و إمكانية التوافق مع هارد خارجي . كما يَعِد جهاز PS5 أيضًا بتقديم ” صوت ثلاثي الأبعاد ” محسّن بشكل كبير .
إذا كان الجهاز يشتمل على هارد SSD ذو مساحة تخزينية صغيرة ، كما هو الحال مع العديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المزودة بهارد SSD ، مثل Mac Airbook Pro ( الذي يأتي بسعر 1100 دولار تقريباً ) ، فقد يبحث اللاعبون عن هاردات SSD إضافية بمساحة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت . إن لعبة Call of Duty Black Ops 4 تأخذ حوالي 80 جيجابايت من ذاكرة التخزين ، و لا يمكن تشغيلها بجودة 8K .
إن مسألة صغر مساحة هارد الـ SSD المحتملة هذه ، قد تترك حيزاً لشركة سوني لعرض هاردات SSD خارجية كترقية ما بعد البيع . و بشكل عام ، يتراوح سعر هارد SSD ذو مساحة تخزينية تتخطى 1TB في نطاق الـ 300 دولار أمريكي ، و بالطبع ما يزيد عن ذلك في المساحة التخزينية يزيد في السعر أيضاً .
جودة الرسومات ( Graphics Quality )
إن ممارسة ألعاب الفيديو بجودة 8K أمر رائع من الناحية النظرية . و مع ذلك ، فإن مشكلة الـ 8K في المرحلة الحالية هي أن معظم الأسر لا تملك أجهزة تلفزيون تدعم الـ 4K . لذا يبدو أن شركة Sony تستهدف بجهازها القادم أكثر مجرد سوق الفئة المتوسطة . إن أسعار الشاشات المخصصة للألعاب ذات جودة الـ 8k الحقيقية تقدر حاليًا بحوالي 4000 دولار أمريكي ، و لا يوجد الكثير منها للبيع . و من المرجح أن يتغير هذا الأمر على مدار السنوات السبع القادمة .
بالإضافة إلى الألعاب ذات جودة 8K ، أعلنت شركة سوني أن جهاز ألعاب PS5 سوف يدعم تتبع الأشعة ( ray tracing ) ، و هي عبارة عن مجموعة من تأثيرات الإضاءة التي كانت مقصورة مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر المتطورة للغاية و المخصصة للألعاب تحديداً ( هذا النوع من الأجهزة الذي يضم وحدة معالجة رسومات GPU قد يبلغ سعرها ما يعادل سعر جهازي PS4 ! ) . و من المتوقع أن يمثل هذا النوع من وحدات معالجة الرسومات في السوق الاستهلاكية سلسلة NVidia 20xx و منافسيها .
ملاحظة أخيرة : لقد كشفت شركة Sony أنه سيكون هناك مستوى – مازال غير محدد – من ” التوافق مع الإصدارات السابقة ” .
من المتوقع أن يظهر هذا الجهاز لأول مرة خلال موسم الإجازات لعام 2020 ، و سوف يعمل جهاز Scarlett على إسعاد اللاعبين الصغار و الكبار في جميع أنحاء العالم . و إذا تعثرت شركة Microsoft في تقديم الجودة أو مساحة التخزين أو السعر المناسب أو أي عامل آخر متوقع مع ” مشروع سكارليت ” Project Scarlett ، فإن شركة Sony تفتخر بتاريخ الإصدار المبكر لجهازها ، مع وجود مواصفات شبه قابلة للمقارنة على الأرجح بين الجهازين ، و قاعدة جماهيرية كبيرة و مماثلة .
أعلن ” فل سبنسر ” Phil Spencer – رئيس شركة Xbox – عن مشروع سكارليت في مؤتمر إكس بوكس E3 2019 في 9 يونيو 2019 ، في لوس أنجلوس . | المصدر : Casey Rodgers / Invision ( المصدر خاص بصور Xbox / AP )
كما كشفت شركة Microsoft أيضاً عن التوافق مع الإصدارات السابقة بمستوى غير محدد بالنسبة لجهاز Xbox القادم ، على الرغم من أن الموقع الرسمي يشير إلى توافق كامل مع الإصدارات السابقة لجميع أجيال أجهزة ألعاب Xbox .
المكونات المادية ( hardware )
المكونات المادية ( hardware ) لجهاز Scarlett من Xbox لا تختلف كثيراً عن جهاز PS5 من حيث المعالجات ، فهي تشتمل على نفس المعالجات تقريباً ، لكن شركة Xbox قدمت المزيد من المعلومات حول أنواع الذاكرة التي سيستخدمونها في جهاز ألعاب الجيل القادم . حيث سيشتمل جهاز Scarlett على GDDR6 RAM و هارد SSD و الذي من المتوقع أن يعمل جزئيًا كـ RAM افتراضية vRAM ) virtual RAM ) .
مواصفات Project Scarlett غير المؤكدة حتى الآن ، على عهدة المصدر ( u/AmericanCakes )
بالنسبة لمواصفات جهاز Xbox Scarlett ، فقد ظهرت الصورة السابقة كتسريب وحيد للمواصفات و حتى الآن هو محل شك ، و مجتمع Xbox لم يؤكد أصالته بعد – فقد تكون هذه الصورة مجرد DevKit جديدة ( مواصفات لنموذج جهاز ألعاب من قبل أحد المطورين ) ، و ليست مواصفات نسخة Project Scarlett Xbox .
فقط الوقت هو ما سيحدد ما إذا كان من الممكن أن يتفوق جهاز ألعاب Xbox Scarlett على جهاز ألعاب PS5 من حيث الـ framerate . لقد افتخر كل من الجهازين بـ 120 FPS و 8K graphics ، لكن أيا منهما لم يحدد مدى توافق استخدام هاتين الميزتين في نفس الوقت ( أي التشغيل على 120 FPS و بجودة 8K معاً ) .
جودة الرسومات ( Graphics Quality )
إن معدل تحديث الإطار المتغير ( Variable frame refresh rate ) و تشغيل الألعاب بجودة 4K و بإيقاع 120 إطارًا في الثانية ( FPS ) – كان هو الوعد الذي قطعته شركة Microsoft للاعبين . مثل شركة سوني ، فهي تفتخر بإمكانية تشغيل الألعاب بجودة 8K مع إمكانية تتبع الأشعة ( ray tracing ) . تدعي شركة Microsoft أن الـ framerates لم يتم رؤيتها حتى الآن من معالجاتهم الجديدة ، ممزوجة بذاكرة GDDR6 و vRAM من الـ SSD .
و من بين هذه الحرب المشتعلة بين اثنين من عمالقة أجهزة الألعاب ، من المرجح أن يخرج لنا عاملاً حاسماً لهذه المعركة يحدد من المنتصر ، و هذا العامل الحاسم يتمثل في الألعاب نفسها التي سيضمها كل جهاز بشكل حصري . و ها قد رأينا لعبة ” Call of Duty ” الشهيرة تقوم بالإعلان أخيرًا عن دعمها الكامل للنظام الأساسي ( full cross-platform support ) ، و هو الحاجز الذي وقف بين اللاعبين و شغفهم الحقيقي . كما أن شركة Sony قد أعلنت عن أسماء العديد من الألعاب التي سوف تضمها ، بما في ذلك لعبة ” The Last of Us Part 2 ” و المزيد ، و من المحتمل أن تضم أيضاً لعبة ” Destiny 3 ” – و هي لعبة متوقعة حاليًا و لكنها في نفس الوقت قد لا تأتي بسبب الرغبة في لعبة ” Worlds of Destiny ” .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.