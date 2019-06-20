Xbox Scarlett أمام PlayStation5 في حرب مشتعلة ، فمن سينتصر ؟!

إن حرب أجهزة الألعاب تعود لتشتعل من جديد للموسم الخامس هذا العام ! تُرى من سوف يفوز في هذه المنافسة الدامية ؟ بطبيعة الحال الفائز سيكون من لديه نقاط ضعف أقل أو مميزات أكبر . لقد تم سرد النقاط الرئيسية لكل فريق أدناه ، لكنهما يعملان في إطار هوامش بسيطة لتحقيق رؤاهما بشكل مثمر . و من المتوقع أن يكون كمبيوتر الألعاب ( gaming PC ) أكثر تكلفة بكثير مقارنةً بأسعار الإطلاق المتوقعة لجهاز ( PlayStation5 ( PS5 و ” مشروع سكارليت ” Project Scarlett الخاص بـ Xbox التابعة لشركة Microsoft .

مع تحديد تاريخ إطلاق محتمل و غير مؤكد لـ ” أوائل عام 2020 ” و سعر إطلاق متوقع بشكل عام يقدر بحوالي 500 دولار ، فإن جهاز PS5 سوف يعمل على قص أجنحة المنافسين من خلال تشبع سوق الجيل القادم بشكل مبدأي . و يبقى أن نرى ما إذا كان الجهاز استطاع إدارة تكلفته – التي ستكون أقل من 600 دولار – ما بين المكونات المادية ( hardware ) المخصصة بداخله و أحجام الألعاب المتزايدة .

Me: There's always been a general range of launch pricing. Will the next console hew to that range?@cerny: I believe that we will be able to release it at an SRP [suggested retail price] that will be appealing to gamers in light of its advanced feature set.



(cont'd) — Peter Rubin (@provenself) April 16, 2019

يناقش ” بيتر روبن ” Peter Rubin توقعات التسعير الخاص بإصدار 2020 من PlayStation 5

المكونات المادية ( hardware )

عند الحديث عن المكونات المادية للجهاز ، فمن الذي لا يرغب في الحصول على قوة ألعاب 8K gaming powerhouse مزودة بـ Navi hardware مصمم بشكل محدد و وحدة معالجة مركزية من الفئة السابعة ( Ryzen-based series 7 CPU ) ؟ و ماذا عن قرص تخزين البيانات ( SSD ) و المصمم خصيصًا لغرض محدد و الذي تدعي شركة Sony أنه ” سيتفوق فعليًا على أي هارد SSD خاص بأجهزة الكمبيوتر الشخصي في السوق ” ؟

إن جهاز PS5 قد وعد بتحقيق هذه المزايا المذكورة للمستخدم ، و لكنه في نفس الوقت قد ترك مجتمع المستخدمين قلقًا بشأن مساحة التخزين على محرك الأقراص ( هارد SSD ) ، و إمكانية التوافق مع هارد خارجي . كما يَعِد جهاز PS5 أيضًا بتقديم ” صوت ثلاثي الأبعاد ” محسّن بشكل كبير .

إذا كان الجهاز يشتمل على هارد SSD ذو مساحة تخزينية صغيرة ، كما هو الحال مع العديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المزودة بهارد SSD ، مثل Mac Airbook Pro ( الذي يأتي بسعر 1100 دولار تقريباً ) ، فقد يبحث اللاعبون عن هاردات SSD إضافية بمساحة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت . إن لعبة Call of Duty Black Ops 4 تأخذ حوالي 80 جيجابايت من ذاكرة التخزين ، و لا يمكن تشغيلها بجودة 8K .

إن مسألة صغر مساحة هارد الـ SSD المحتملة هذه ، قد تترك حيزاً لشركة سوني لعرض هاردات SSD خارجية كترقية ما بعد البيع . و بشكل عام ، يتراوح سعر هارد SSD ذو مساحة تخزينية تتخطى 1TB في نطاق الـ 300 دولار أمريكي ، و بالطبع ما يزيد عن ذلك في المساحة التخزينية يزيد في السعر أيضاً .

جودة الرسومات ( Graphics Quality )

إن ممارسة ألعاب الفيديو بجودة 8K أمر رائع من الناحية النظرية . و مع ذلك ، فإن مشكلة الـ 8K في المرحلة الحالية هي أن معظم الأسر لا تملك أجهزة تلفزيون تدعم الـ 4K . لذا يبدو أن شركة Sony تستهدف بجهازها القادم أكثر مجرد سوق الفئة المتوسطة . إن أسعار الشاشات المخصصة للألعاب ذات جودة الـ 8k الحقيقية تقدر حاليًا بحوالي 4000 دولار أمريكي ، و لا يوجد الكثير منها للبيع . و من المرجح أن يتغير هذا الأمر على مدار السنوات السبع القادمة .

بالإضافة إلى الألعاب ذات جودة 8K ، أعلنت شركة سوني أن جهاز ألعاب PS5 سوف يدعم تتبع الأشعة ( ray tracing ) ، و هي عبارة عن مجموعة من تأثيرات الإضاءة التي كانت مقصورة مسبقًا على أجهزة الكمبيوتر المتطورة للغاية و المخصصة للألعاب تحديداً ( هذا النوع من الأجهزة الذي يضم وحدة معالجة رسومات GPU قد يبلغ سعرها ما يعادل سعر جهازي PS4 ! ) . و من المتوقع أن يمثل هذا النوع من وحدات معالجة الرسومات في السوق الاستهلاكية سلسلة NVidia 20xx و منافسيها .

ملاحظة أخيرة : لقد كشفت شركة Sony أنه سيكون هناك مستوى – مازال غير محدد – من ” التوافق مع الإصدارات السابقة ” .

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من المتوقع أن يظهر هذا الجهاز لأول مرة خلال موسم الإجازات لعام 2020 ، و سوف يعمل جهاز Scarlett على إسعاد اللاعبين الصغار و الكبار في جميع أنحاء العالم . و إذا تعثرت شركة Microsoft في تقديم الجودة أو مساحة التخزين أو السعر المناسب أو أي عامل آخر متوقع مع ” مشروع سكارليت ” Project Scarlett ، فإن شركة Sony تفتخر بتاريخ الإصدار المبكر لجهازها ، مع وجود مواصفات شبه قابلة للمقارنة على الأرجح بين الجهازين ، و قاعدة جماهيرية كبيرة و مماثلة .

أعلن ” فل سبنسر ” Phil Spencer – رئيس شركة Xbox – عن مشروع سكارليت في مؤتمر إكس بوكس E3 2019 في 9 يونيو 2019 ، في لوس أنجلوس . | المصدر : Casey Rodgers / Invision ( المصدر خاص بصور Xbox / AP )

كما كشفت شركة Microsoft أيضاً عن التوافق مع الإصدارات السابقة بمستوى غير محدد بالنسبة لجهاز Xbox القادم ، على الرغم من أن الموقع الرسمي يشير إلى توافق كامل مع الإصدارات السابقة لجميع أجيال أجهزة ألعاب Xbox .

المكونات المادية ( hardware )

المكونات المادية ( hardware ) لجهاز Scarlett من Xbox لا تختلف كثيراً عن جهاز PS5 من حيث المعالجات ، فهي تشتمل على نفس المعالجات تقريباً ، لكن شركة Xbox قدمت المزيد من المعلومات حول أنواع الذاكرة التي سيستخدمونها في جهاز ألعاب الجيل القادم . حيث سيشتمل جهاز Scarlett على GDDR6 RAM و هارد SSD و الذي من المتوقع أن يعمل جزئيًا كـ RAM افتراضية vRAM ) virtual RAM ) .

مواصفات Project Scarlett غير المؤكدة حتى الآن ، على عهدة المصدر ( u/AmericanCakes )

بالنسبة لمواصفات جهاز Xbox Scarlett ، فقد ظهرت الصورة السابقة كتسريب وحيد للمواصفات و حتى الآن هو محل شك ، و مجتمع Xbox لم يؤكد أصالته بعد – فقد تكون هذه الصورة مجرد DevKit جديدة ( مواصفات لنموذج جهاز ألعاب من قبل أحد المطورين ) ، و ليست مواصفات نسخة Project Scarlett Xbox .

فقط الوقت هو ما سيحدد ما إذا كان من الممكن أن يتفوق جهاز ألعاب Xbox Scarlett على جهاز ألعاب PS5 من حيث الـ framerate . لقد افتخر كل من الجهازين بـ 120 FPS و 8K graphics ، لكن أيا منهما لم يحدد مدى توافق استخدام هاتين الميزتين في نفس الوقت ( أي التشغيل على 120 FPS و بجودة 8K معاً ) .

جودة الرسومات ( Graphics Quality )

إن معدل تحديث الإطار المتغير ( Variable frame refresh rate ) و تشغيل الألعاب بجودة 4K و بإيقاع 120 إطارًا في الثانية ( FPS ) – كان هو الوعد الذي قطعته شركة Microsoft للاعبين . مثل شركة سوني ، فهي تفتخر بإمكانية تشغيل الألعاب بجودة 8K مع إمكانية تتبع الأشعة ( ray tracing ) . تدعي شركة Microsoft أن الـ framerates لم يتم رؤيتها حتى الآن من معالجاتهم الجديدة ، ممزوجة بذاكرة GDDR6 و vRAM من الـ SSD .

و من بين هذه الحرب المشتعلة بين اثنين من عمالقة أجهزة الألعاب ، من المرجح أن يخرج لنا عاملاً حاسماً لهذه المعركة يحدد من المنتصر ، و هذا العامل الحاسم يتمثل في الألعاب نفسها التي سيضمها كل جهاز بشكل حصري . و ها قد رأينا لعبة ” Call of Duty ” الشهيرة تقوم بالإعلان أخيرًا عن دعمها الكامل للنظام الأساسي ( full cross-platform support ) ، و هو الحاجز الذي وقف بين اللاعبين و شغفهم الحقيقي . كما أن شركة Sony قد أعلنت عن أسماء العديد من الألعاب التي سوف تضمها ، بما في ذلك لعبة ” The Last of Us Part 2 ” و المزيد ، و من المحتمل أن تضم أيضاً لعبة ” Destiny 3 ” – و هي لعبة متوقعة حاليًا و لكنها في نفس الوقت قد لا تأتي بسبب الرغبة في لعبة ” Worlds of Destiny ” .

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المصدر : CCN

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