استجابة 70% من منصات تداول العملات الرقمية المشفرة لمبادرة الشفافية التي أطلقتها CoinMarketCap

سبق وأطلقت منصة CoinMarketCap مبادرة تفرض على المنصات التداولية المدرجة لديها بتقديم اضافة برمجية API وتحديثها لتسمح بالحصول على الأرقام الصحيحة ومحدثة لتقديم أرقام تتمتع بشفافية لدى المستخدمين وسبق لنا نشر مقالة في الخليج 365 حول هذا الأمر:

CoinMarketCap تتجه نحو حذف بيانات منصات التداول التي لا تقدم لها المعلومات ‏اللازمة

لتستجيب مانسبته 70% من منصات تداول العملات الرقمية المشفرة.

ومن أهداف المبادرة أيضا المزيد من الافصاح فيما يخص التداول المباشر وبيانات أحجام التداول.

هذا وصرحت إدارة موقع CoinMarketCap بأنها تسعى للحصول على بيانات أكثر دقة وفي وقتها المناسب وبصفة موضوعية بعيدة عن التحيز ليعود ذلك كله لمصلحة مستخدم المنصة.

فيما صرحت “Carylyne Chan” رئيسة التسويق لـ CoinMarketCap بأن المعايير الجديدة ستوفر امكانيات أكبر من خلال شمل المزيد من منصات التداول والمزيد من مشاريع العملات الرقمية المشفرة.

مبادرة الشفافية أطلقتها CoinMarketCap في أول يوم من شهر مايو لتمهل منصات التداول للاستجابة في ظرف 45 يوم بمعنى ان موعد التسليم وتحديث البيانات قد تم الانتهاء منه.

لتؤكد الشركة حصولها على استجابة فاقت 70% من جميع المنصات المعنية وأن هاته المنصات استوفت المتطلبات المتوقعة وستسمر في تقديم بيانات تعتمد على السعر المرجح وحجم التداول المعدل.

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وبذلك ستطرأ بعض التغييرات فيما يخص التصنيف العالمي للمنصات التداولية وستستعيد بعض المنصات مراكزها السابقة.

ومن المتوقع أيضا من CoinMarketCap أن تقوم بتعزيز متطلبات الادراج المسبق من خلال زيادة الشروط من شرط تحقيق اهتمام المجتمع بالمشروع، فريق المشروع، مدى التناسب مع السوق، مدى التفرد…

لتصبح بذلك الشروط المطلوبة أكثر صرامة حرصا على تقديم أرقام دقيقة وموثوقة.

كما زادت CoinMarketCap اجراء الشطب في حالة عدم تحقق الشروط وانخفاض السيولة.

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