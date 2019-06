شركة الوساطة المالية العملاقة TP ICAP تبدأ التداول على البيتكوين

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية قررت شركة TP ICAP ، -أكبر وسيط عالمي بين الوكلاء inter-dealer broker ، والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو ملياري دولار – أن تفتح أبوابها لتجارة عملة البيتكوين.

في مثال آخر على إنفتاح شهية المؤسسات الإستثمارية على سوق العملات الرقمية ، حيث ستنفذ المؤسسة اللندنية عمليات تداول العقود الآجلة على البيتكوين نيابة عن عملائها.

في مقابلة مع موقع بلومبرج عبر الرابط التالي ، قال السيد سايمون فورستر ، الذي سيعمل على المساعدة في تنفيذ المبادرة الجديدة التي تأتي من المؤسسة اللندنية موضحا :

ويأتي ذلك تباعا على وتيرة أخبار صدرت من كل من المؤسسات الإستثمارية Fidelity و بنك JP Morgan و سوق Nasdaq للأسهم و شركة Intercontinental Exchange ، وجميعها مؤسسات احتضنت تداول البيتكوين أو العقود الآجلة على البيتكوين .

وفي هذا الخصوص نشرت السيدة Agne Kazakausakaite على حسابها في موقع تويتر تغريدة جاء فيها:

“واحدة من أكبر المؤسسات الإستثمارية في الوساطة المالية شركة ICAP تبدأ التداول على العقود الآجلة للبيتكوين ، حسنا ..إنهم لن يقوموا بذلك الأمر إذا لم يكن هناك طلبا على ذلك “.

One of the largest financial brokerage firms ICAP starts trading BTC futures.

They wouldn't do it if there was no demand#cryptocurrency #bitcoin #trading https://t.co/wEmC1wSzat