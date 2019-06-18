شركة الوساطة المالية العملاقة TP ICAP تبدأ التداول على البيتكوين

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية قررت شركة TP ICAP ، -أكبر وسيط عالمي بين الوكلاء inter-dealer broker ، والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو ملياري دولار – أن تفتح أبوابها لتجارة عملة البيتكوين.

في مثال آخر على إنفتاح شهية المؤسسات الإستثمارية على سوق العملات الرقمية ، حيث ستنفذ المؤسسة اللندنية عمليات تداول العقود الآجلة على البيتكوين نيابة عن عملائها.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقارير”

في مقابلة مع موقع بلومبرج عبر الرابط التالي ، قال السيد سايمون فورستر ، الذي سيعمل على المساعدة في تنفيذ المبادرة الجديدة التي تأتي من المؤسسة اللندنية موضحا :

“نحن نريد أن نكون قريبين مما يحدث داخل هذه الفئة الناشئة من الأصول ، وذلك لأننا نعتقد أنه من المهم الإستثمار في المراحل المبكرة من السوق المتنامية”.

ويأتي ذلك تباعا على وتيرة أخبار صدرت من كل من المؤسسات الإستثمارية Fidelity و بنك JP Morgan و سوق Nasdaq للأسهم و شركة Intercontinental Exchange ، وجميعها مؤسسات احتضنت تداول البيتكوين أو العقود الآجلة على البيتكوين .

وفي هذا الخصوص نشرت السيدة Agne Kazakausakaite على حسابها في موقع تويتر تغريدة جاء فيها:

“واحدة من أكبر المؤسسات الإستثمارية في الوساطة المالية شركة ICAP تبدأ التداول على العقود الآجلة للبيتكوين ، حسنا ..إنهم لن يقوموا بذلك الأمر إذا لم يكن هناك طلبا على ذلك “.

One of the largest financial brokerage firms ICAP starts trading BTC futures.

They wouldn't do it if there was no demand#cryptocurrency #bitcoin #trading https://t.co/wEmC1wSzat — Agne Kazakauskaite (@AKazakauskaite) June 17, 2019

هذا وتأمل شركة TP ICAP أن تجتذب مبادرة تداول البيتكوين الخاصة بها أموال عملاء جدد وتزيد من تنوع عروض الشركة.

وقد شهدت الشركة ، التي تعمل كوسيط للأسواق المالية والسلع الأساسية وأسواق الطاقة ، انخفاض الإيرادات منذ حادثة الإنهيار في عام 2008.

وعادة ما تقوم شركات السمسرة مثل مؤسسة ICAP بالتداول نيابة عن شركائها المصرفيين. لكن أحجام السيولة قد تراجعت واضطرت الشركة إلى إصدار تحذير بشأن الأرباح العام الماضي ورد عبر الرابط التالي.

العملات الرقمية تستعد للتشويش على مجال التمويل

هذا وستنفذ شركة ICAP عمليات تداول العقود الآجلة في البيتكوين التي تتم تسويتها بالنقود cash-settled bitcoin futures trades نيابة عن عملائها عبر شركة CME.

وسيتم تشغيل تلك المبادرة الصادرة من المؤسسة اللندنية بواسطة كلا من السيد سيمون فورستر ودانكان ترينهولمي مع خطط للتوسع في آسيا والولايات المتحدة.

وستطلق شركة ICAP هذه الخدمة مع تداول المشتقات ، لكنها لا ترفض خيار الإحتفاظ بالأصول الرقمية مباشرة في المستقبل.

ويعترف السيد Forster بأن عملة البيتكوين تمثل تهديدًا للعديد من الأصول التقليدية ولا يستطيع المختصون الممولون الوقوف على الهامش وقال شارحا:

“تدرك شركة TP ICAP أيضًا أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى تعطيل أو التأثير على فئات الأصول الأخرى التي نعمل فيها حاليًا ، لذلك نشعر أنه من المهم أن تكون لديك علم بذلك جيدا.” Advertisements

تجارة المؤسسات الإستثمارية على عملة البيتكوين تتعمق

بعد سنوات من الإحجام ، تغرق شركات التمويل التقليدية أصابع قدمها ببطء في مياه سوق العملات الرقمية.

وفي هذا الخصوص نشرت مؤسسة الإستثمار المعروفة Fidelity Digital Assets تغريدة على حسابها في موقع تويتر جاء فيها:

” الاستثمارات المؤسسية من المرجح أن تزيد على مدى 5 سنوات القادمة ، أبحاث جديدة عن أصول العملات الرقمية ”

في وقت سابق من هذا العام ، أطلقت مؤسسة Fidelity خدمة تخزين عملات البيتكوين لعملائها bitcoin custody كما ستسهل شركة إدارة الأصول البالغة قيمتها 7 تريليونات دولار التداول على عملات البيتكوين في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه تستعد شركة (Intercontinental Exchange -ICE) – وهي الشركة الأم لبورصة نيويورك للأوراق المالية ، لإطلاق منصة Bakkt – وهي منصة لتداول العقود الآجلة القابلة للتسوية المادية على البيتكوين وتخزين عملات البيتكوين كما ورد عبر الرابط التالي ، وفي ذات الوقت ، ستطلق شركة Nasdaq منصة لتداول مشتقات البيتكوين الخاصة بها في عام 2019 كما ورد عبر الرابط التالي .

هذا وقد صرح السيد باري سيلبرت -الرئيس التنفيذي لمجموعة Digital Currency Group ، مؤخرًا بأن الطلب المؤسسي على العملات الرقمية قد ارتفع كما ورد هنا حيث قال:

“إذا قارنت البنية التحتية اليوم في المجال مقارنةً بالحالة التي كانت عليها قبل آخر إنطلاقة صاعدة bull market لعملة البيتكوين والتي حدثت في عام 2017 ، فسيكون ذلك الفرق ما بين الليل والنهار.

والسؤال الآن هو ليس ما إذا كانت أموال المؤسسات الإستثمارية ستنتقل إلى هذه الفئة من الأصول ، ولكن السؤال المطروح هو متى تنتقل هذه الأموال إليها “.

هذا ويمكنك عزيزي القاريء الحصول على مخطط سعر عملة البيتكوين أمام الدولار الأمريكي في الوقت الفعلي عبر النقر هنا.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب وماهو توقعك لسعر العملة في نهاية عام 2019؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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