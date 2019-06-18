بعد أشهر من الترقب تم الكشف عن عملة “فيسبوك” الرقمية والتي سيتم إطلاق اسم Libra عليها. ومع الإعلان الرسمي تم نشر العديد من المعلومات حول العملة الجديدة, لذلك قمنا بتلخيص أبرز 10 أشياء يجب أن تعرفها عن عملة “فيسبوك” الرقمية.

عملة رقمية شبه مستقرة سعرياً

تم الكشف بأن عملة “فيسبوك” الرقمية سوف تستخدم نظام البلوكشين الخاص بها (Libra Blockchain), المصمم ليكون آمناً وقابلاً للتطوير.

وتهدف الشركة من خلاله حل مشاكل الكريبتو المتمثلة في توفير الخدمات البنكية لجميع الأفراد وتسهيل التحويلات المالية الدولية ذات الرسوم المنخفضة وذلك عبر عملتها الرقمية الشبه مستقرة سعرياً.

مشروع غير ربحي

تم تأسيس هيئة Libra التي ستقوم بإدارة المشروع في مدينة جنيف السويسرية وتم تسجيلها كـ مشروع غير ربحي.

ويضم الفريق أكثر من 100 عضو مؤسسي من بينهم “أوبر” و “باي بال” و “فيزا” وغيرها من الشركات الكبرى. ولن يتحكم أي عضو بأكثر من 1 في المئة من شبكة البلوكشين الخاصة بالمشروع.

تهدف إلى التحول إلى اللامركزية

في المرحلة الأولى, سيكون البلوكشين الخاص بـ Libra, بلوكشين شبه خاص متاح للأعضاء المؤسسين فقط, وهذا يعني أنه عكس شبكة البيتكوين المتاحة للجميع.

ولكن كشفت Libra عن نيتها إلى التحول إلى شبكة لامركزية تعمل كخدمة عامة حقيقية في المستقبل.

معاملات مجهولة

تم الكشف بأن جميع بيانات معاملات عملة “فيسبوك” الرقمية مثل مبلغ المعاملة و العنوان والتوقيت سيكون مرئياً فقط للأعضاء المؤسسين في الشبكة فقط.

وأضاف المشروع بأنه لن يحتفظ بأي من البيانات الشخصية لمن يستخدم البلوكشين, ومن المتوقع أن تطلب من العملاء الامتثال لأنظمة إعرف عميلك (KYC).

احتياطات مشروع Libra

سيتم توزيع الاحتياطات التي تدعم مشروع Libra بمجموعة من الأصول منخفضة التقلب مثل الودائع المصرفية والسندات الحكومية وعملات البنوك المركزية مثل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والين الياباني.

يجدر بالإشارة إلى أن سعر عملة Libra لن يكون مرتبطاً بعملة واحدة وليس له قيمة ثابتة مقابل أي عملة في العالم الحقيقي.

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اكتتاب سيكيوريتي توكن (STO)

ستقوم شركة “فيسبوك” بطرح اكتتاب سيكيوريتي توكن (STO) يحمل اسم Libra Investment Token, كوسيلة لتقديم الحوافز وتغطية تكاليف التشغيل.

سيكون الاكتتاب متاح للمستثمرين المعتمدين فقط, ويمكن لحاملي الرموز جني الأرباح المحتملة من الفائدة على الاحتياطات.

تكاليف تشغيل العقدة “النود”

يتعين على الشركات التي تنوي تشغيل العقدة “النود” للتحقق من المعاملات على شبكة البلوكشين أن تقوم باستثمار ما قيمته 10 مليون دولار من رموز Libra الاستثمارية.

وحسب ورقة العمل, فإنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف السنوية لتشغيل العقد “النود” 280,000 دولار.

كيان نظامي

قامت شركة “فيسبوك” بإطلاق موقع Calibra, هي شركة تابعة مسجلة لشبكة الجرائم المالية (FinCEN) لضمان تقديم خدماتها كشركة مالية.

وبالإمكان الإطلاع على تفاصيل تسجيل الكيان هنا.

اللوائح والأنظمة

لكل مطور يرغب في استخدام البلوكشين الخاص بالمشروع “Libra Blockchain” يجب عليه الالتزام بالقوانين واللوائح في الدولة التي يعمل فيها. شبكة Libra لن تقوم بأي تنظيم للمشاريع القائمة على شبكتها.

الإطلاق في عام 2020

كشف شركة “فيسبوك” بأن الإعلان الرئيسي لـ شبكة و عملة Libra الرقمية سيكون في عام 2020. و من المتوقع أن يتم إطلاق الشبكة التجريبية (Testnet) في الأسابيع القادمة لإتاحة الفرصة للمطورين لتقديم ملاحظاتهم حول الشبكة.

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