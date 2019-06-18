كريغ رايت ملزم اليوم بتقديم لائحة تضم جميع البيتكوين الذي عدنه قبل 2014

كريغ رايت كذب كذبة وصدقها.

كريغ رايت البالغ من العمر 49 سنة ذو جنسية استرالية.

أدعى في أكثر من مناسبة وحدث بأنه “ساتوشي ناكاموتو” المؤسس الحقيقي لعملة البيتكوين.

منها ما أخبر به في مايو 2016 حيث أعلن أمام الجميع أنه المخترع الفعلي لبيتكوين.

لكن الأدلة التي قدمها لم تكن مقنعة البتة وتم كشف زيفها بسرعة.

كما وعد بتقديم دليل وبرهان قاطع يكشف أول تحويل مالي بالبيتكوين لكنه لم يفعل ذلك.

ساهم مؤخرا في ارتفاع عملة البيتكوين كاش SV إلى مستوى قياسي بعد ظهور رسالة تفيد بأن كريغ رايت سيقوم بنقل عملات البيتكوين الخاصة بمحفظة ساتوشي وبعد ذلك يتم نقل 50 ألف وحدة من البيتكوين (BTC) نحو منصة بينانس وأن المدير التنفيذي لـ منصة بينانس بصدد تقديم اعتذار رسمي له على تويتر بعد أن رفض ادراج عملة BCH SV.

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ليمتثل كريغ رايت أمام المحكمة بعد زيادة وتيرة ادعاءاته وأنه ملزم بتقديم أدلة قاطعة تثبت صحة ما يقوله.

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حيث حكم القاضي “بروس رينهارت” في 14 يونيو الماضي بالزام كريغ رايت بتقديم قائمة تضم جميع البيتكوين الذي عدنه قبل 2014 وتقديمه للمحكمة بحلول يوم أمس.

لكن رايت احتج بعدم قدرته على فعل ذلك.

ليبقى القرار في يد المحكمة التي ستبث في القرار النهائي بشأن ما يدعيه كريغ رايت.

وليس كريغ رايت الوحيد الذي أدعى انه ساتوشي ناكاموتو بل هناك العديد من فعل فعلته لأن التميز والعبقرية في عمل عملة البيتكوين يجعل الجميع يتمنى أن يكون صاحب فكرته واخراجه.

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