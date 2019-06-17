تقرير: مجموعة روسية خلف أكبر عملية اختراق لـ منصات تداول العملات الرقمية

ذكر تقرير صحفي صادر من أحد الوكالات الإعلامية في اليابان, بظهور بعض المعلومات التي تشير إلى أن عصابة روسية هي خلف عملية اختراق منصة CoinCheck, والذي يعرف بأنه أكبر عملية اختراق لـ منصات تداول العملات الرقمية.

في السابق, كانت تشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية خلف الاختراق الذي وقع في يناير 2018, والذي كلف المنصة أكثر من 530 مليون دولار.

ولكن ظهرت بعض البيانات الجديدة بأن الفيروسات التي تم استخدامها في هذا الهجوم, سبق أن تم استخدامها سابقا من قبل مجموعة روسية.

وذكرت الوكالة الإخبارية بأن عدد من خبراء الأمن السيبراني قاموا بتحليل الفيروس وتم تحديد مصدره من قبل منطقة أوروبا الشرقية وروسيا.

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يجدر بالإشارة إلى أن المجموعة قامت باختراق أجهزة الكمبيوتر الشخصية التابعة لموظفي منصة التداول, ومن خلالها تم الوصول إلى المفاتيح الخاصة بـ المنصة وسرقة ما يتجاوز قيمته 530 مليون دولار من عملة NEM الرقمية.

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