جريمي ألير يتوقع وصول سعر البيتكوين إلى 10000 في يونيو بسبب العملة الرقمية لشركة Facebook

في موضوع مهم لمتابعي سوق العملات الرقمية و البيتكوين ، قام الرئيس التنفيذي لشركة Circle السيد Jeremy Allaire بعمل تنبؤ جريء مصرحا إنه يعتقد أن سعر عملة البيتكوين سيتجاوز مستوى 10000 دولار بحلول يوم 21 يونيو الجاري ، وهو ما يمثل بداية ما أطلق عليه “صيف العملات الرقمية – crypto summer”.

وأشار السيد Allaire إلى إطلاق العملة الرقمية لشركة Facebook تحت إسم Libra بإعتبارها محفز للتوقعات الصعودية المشار إليها.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

حيث قال السيد Allaire في تغريدة على حسابه في موقع تويتر نستعرضها معكم :

“إنطلاقة سوق العملات الرقمية مرة أخرى مع قدوم إنطلاق عملة Libra ، مما يشير إلى نقطة حاسمة وقوية في طريق تبني إستخدام العملات الرقمية على نطاق عالمي.

Crypto market rallying (again) ahead of Libra launch, marking a massive inflection point in global adoption of cryptocurrency. BTC > $10k by June 21st, marking start of Crypto Summer. — Jeremy Allaire (@jerallaire) June 15, 2019 الرئيس التنفيذي لشركة Circle يتوقع أن يكون فترة صيف العملات الرقمية قريبًا. | المصدر: تويتر

هذا ولا يبدو توقع الرجل بعيد المنال بالنظر إلى أن سعر البيتكوين يسير بإتجاه مستوى 9000 دولار.

نستعرض معكم المخطط البياني التالي:

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مخطط بياني لسعر عملة البيتكوين أمام الدولار الأمريكي يوضع اقتراب سعر البيتكوين من مستوى 9000 دولار ، لكن السيد جيرمي ألير يعتقد أن الوصول لسعر 10000 دولار يبقى على بعد أيام فقط. | المصدر: TradingView

العملة الرقمية لشركة Facebook والمسماه Libra ستدفع سعر البيتكوين .

هذا ويعتقد السيد Allaire أن إطلاق العملة الرقمية Libra الخاصة بشركة Facebook سيثبت أنه عامل محفز لسعر عملة البيتكوين لأنه يمكن أن يعزز تبني إنتشار العملات الرقمية ، ويبدو أن أطروحة صعود سعر البيتكوين bitcoin bull لها ما يبررها ، حيث يبلغ عدد مستخدمي موقع فيس بوك حاليا 2.38 مليار مستخدم شهريًا طبقا للتقارير الموجودة عبر الرابط التالي ، وهو ما يمثل حوالي نسبة 31 في المائة من سكان العالم.

والأكثر من ذلك ، أن شركة Facebook قامت بتجميع أكثر من اثنتي عشرة شركة لدعم عملتها الرقمية المزمع إطلاقها Libra ، بما في ذلك عمالقة خدمات الدفع شركات Visa و Mastercard و PayPal ومتخصص خدمات طلب السيارات شركة Uber.

وفي هذا الخصوص نشر حساب صحيفة The Wall Street Journal على موقع تويتر تغريدة جاء فيها

:

تستثمر مجموعة من الشركات ، بما في ذلك شركات Visa و Mastercard و PayPal و Uber ، حوالي 10 ملايين دولار لكل منها في تحالف سوف يحكم العملة الرقمية.

ويشير هذا إلى أن شركة Facebook لديها خطة كبيرة حيث يمكنها وضع العملة الرقمية في استخدامات عملية على الفور وذلك بفضل الشراكات التي أقامتها الشركة.