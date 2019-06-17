أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 17-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين الموافق 17-6-2019
ارتفعت اسعار العملات الرقمية “Altcoin” والبيتكوين بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، ومع ذلك لا تزال بعض العملات الرقمية تتأرجح في نطاق سعري ضيق الا أن البيتكوين اظهرت اداء جيد وحققت اعلى مستوى لها في عام 2019 .
أظهرت عملة بيتكوين هيمنتها وقوتها مرة أخرى من خلال التفوق على العملات الرقمية الأخرى محققة مكاسب جيدة وقمم جديدة تسجل بها التاريخ .
وصل سعر العملة الرقمية بيتكوين 9300 دولار يوم أمس وذلك بعد أن كسر حاجز 8800 قبل أيام ، ولكن يبدو أن سعر العملة الرقمية المشهورة بيتكوين قد تراجع قليلا إلى ما دون مستوى 9000 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير .
ارتفع سعر الإيثيريوم يوم أمس بنسبة بلغت 1.95% ووصل سعرها إلى 272 دولار ، ولكنها أظهرت تراجعا اليوم حيث فقدت العملة 1.50 في المئة من قيمتها ويتارجح سعرها عند 265 دولار امريكي .
Ripple XRP ارتفعت بنسبة بلغت 3.1 % ويتارجح السعر الان حول 0.42 دولار امريكي .
Litecoin بعد الارتفاع الذي حققته عملة LTC يوم أمس يومين انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.04 % ويتارجح سعرها حول 135 دولار أمريكي .
Binance Coin يبدو أن عملة BNB الافضل أداء خلال العام قد فقدت توازنها منذ أن قامت منصة Binnace بحظر الولايات المتحدة من التداول على منصتها منذ يومين ، ويتارجح سعرها الان حول 32 دولار .
Bitcoin Cash استمرت BCH في الارتفاع منذ يوم الأمس ، بنسبة بلغت 1 % ويتارجح السعر الآن حول 422 دولار .
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أسعار عملات أخرى :
EOS ارتفعت العملة اليوم عن يوم أمس بنسبة 1.31 % ، ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 6.91 دولار .
TRON ارتفعت عملة TRX بنسبة بلغت 0.71 % ويتارجح السعر الان حول عند مستوى 0.032 دولار امريكي .
Cardano ارتفعت سعر العملة االرقمية بنسبة بلغت 0.22 % ويتأرجح السعر الآن 0.091 دولار امريكي .
Steller ارتفعت العملة اليوم بنسبة 2.2 % ويتارجح سعر العملة الآن 0.128 دولار .
ومن بين العملات الرقمية الافضل اداء اليوم والتي حققت مكاسب مرتفعة كانت عملة pop ، والتي حققت أرباح بنسبة بلغت 114 % ، وارتفعت من مستوى 0.000025 دولار حتى 0.000089 دولار امريكي خلال 24 ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 .
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