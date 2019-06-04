المحكمة العليا الإسرائيلية تحكم لصالح بورصة عملات مشفرة في نزاع مع البنك

تام شمس - الثلاثاء 4 يونيو 2019 05:00 صباحاً - أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل أن بنك لومي لا يمكنه حجب حساب بورصة العملات المشفرة "بيتس أوف غولد" على أساس المخاوف التنظيمية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن فاينانس ماغيتس يوم ٣ يونيو.

وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا ضد لومي، يُقال إن البنك يحتفظ بموقفه من التعامل مع البورصة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الحكم يمثل سابقة لشركات العملات المشفرة الإسرائيلية لاستخدام الخدمات المصرفية التقليدية بشكل قانوني في المنطقة.

ففي عام ٢٠١٧، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا لصالح لومي في قضية منفصلة ضد بيتس أوف غولد، حيث قام البنك بتقييد حساب البورصة على أساس أن معاملات بيتكوين (BTC) لا يمكن أن تتوافق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

وفي عام ٢٠١٨، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن بنك لومي لا يمكنه منع معاملات الحساب على أساس أنها ذهبت إلى بورصات بيتكوين، ويُزعم أنها "مواقع إلكترونية تنفذ معاملات المقامرة". علاوة على ذلك، أصدر القاضي أنات بارون أمرًا قضائيًا بمنع لومي مؤقتًا من حظر الحساب المصرفي لبيتس أوف غولد.

وعلق القاضي بارون أنه نظرًا لعدم وجود أي إشارة إلى حدوث أي انتهاكات لمكافحة غسل الأموال على مدار خمس سنوات من معاملات البورصة، فليس هناك أي أسباب لمواصلة حظر حساب بيتس أوف غولد. ومع ذلك أشار بارون إلى أن قرار إصدار أمر المحكمة لم يمنع البنك من التدقيق في سلوك البورصة أو الامتثال لسياسة إدارة المخاطر الخاصة به.