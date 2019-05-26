شركة الاتصالات السويسرية الكبرى "سويسكوم" تقوم بتوزيع الأعمال الفنية القائمة على التوكنات

تام شمس - الأحد 26 مايو 2019 02:53 مساءً - أعلنت شركة الاتصالات السويسرية الكبرى "سويسكوم" عن خططها لتوزيع الأعمال الفنية القائمة على التوكنات عبر شبكة "سويسكوم" التلفزيونية. وقد تم نشر الخبر بواسطة كوينتيليغراف ألمانيا يوم ٢٤ مايو.

ووفقًا للبيان الصحفي للشركة، فإن الأعمال الفنية المحدودة - مبدئيًا ١٠٠ عمل لـ ٣٠ فنانًا - من فنانين محددين متاحة حصريًا على "تلفزيون سويسكوم" من خلال تطبيق NOOW. وقد تم تطوير التطبيق من قبل شركة التوكنات السويسرية الناشئة Dloop. وتم اختيار الأعمال من قبل ستيفاني مارلين فينغر، الذي علق في البيان الصحفي على التطوير قائلًا:

"هذا أكثر من مجرد إنشاء معرض افتراضي؛ ستكون الخطوة التالية هي تضمين معارض ذات رعاية على المنصة وتعاون وثيق مع المعارض".

ومنذ إطلاقه، يسمح تطبيق NOOW للمستخدمين بتحديد القطع وشراء نسخ مصدقة، والتي ستصدر بأعداد محدودة. ويدعي البيان الصحفي أن الرقمنة قد قلصت من قيمة الفن الأصلي من خلال السماح بنسخه دون أي خسارة في الجودة.

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وحسبما يزعم هذا الإعلان، ففي نظام "سويسكوم" "يتلقى المالك شهادة الأصالة ويعرف عدد نسخ العمل الموجودة." كما نقل عن فنان البازل "جوناس بومان" إشادته بمزايا توزيع الرقمنة قائلًا:

"ساعدني NOOW في جلب الفن إلى الشاشة. وهو يوفر فرصًا إبداعية جديدة لتجربة الصور المتحركة وعرضها على جمهور أوسع."

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في مارس، فإن شركة التسجيل الناشئة القائمة على بلوكتشين Artory قد استحوذت على قاعدة بيانات دار المزاد Auction Club.