بيتكوين تستقر فوق ٨٠٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات البديلة خسائر طفيفة

تام شمس - الأحد 26 مايو 2019 09:53 صباحاً - السبت ٢٥ مايو - سجّلت معظم أعلى عشرين عملة مشفرة خسائر معتدلة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، بينما لا تزال بيتكوين (BTC) محتفظة بمستواها أكثر من ٨٠٠٠ دولار، مع مكاسب طفيفة خلال اليوم.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد ارتفعت بيتكوين جزءًا صغيرًا من النسبة المئوية خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند ٨٠٣٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٩,٣٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٦,٦ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٦,٢ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين ماركت كاب إلى أن إيثريوم انخفضت بنسبة ٠,٣١٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٥١ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا زيادة في قيمتها بنسبة ٦٪ تقريبًا.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

انخفضت ريبل أقل من نصف في المئة على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٣٨٥ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة أكثر من ٣%.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملة التي سجّلت حركة السعر الأكثر بروزًا هي بيتكوين إس في (BSV)، والتي انخفضت أكثر من سبعة بالمئة خلال اليوم.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٥٠,٨ مليار دولار، أي أكثر من ثمانية في المئة عن القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب