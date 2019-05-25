3 مخططات تثبت أن البيتكوين على وشك خسارة الكثير من هيمنته

يعد موسم العملات الرقمية “ Alt season ” أحد أكثر المراحل المربحة في دورة سوق العملات الرقمية ، حيث أنها الفترة التي تنتقل بها جميع العملات الرقمية البديلة ( altcoins ) – من حصة صغيرة إلى حصة كبيرة – تذهب من خلالها في النمو الأسي.

وتصعد أسعار العديد من عملات الـ altcoins إلى القمر (ترتفع بسرعة في السعر) مقابل الدولار و البيتكوين في وقت واحد ( على سبيل المثال ، أواخر ديسمبر 2017 – أوائل يناير 2018 ) . وغالبًا ما يكون ذلك على حساب البيتكوين.

كما شهدنا أيضاً هذه الظاهرة في وقت مبكر من هذا العام ، حتى أدى الصعود بالإتجاه القُطري للبيتكوين على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى تحطيم العديد من العملات الرقمية البديلة ( altcoins ) إلى حد الإستسلام.

مع تعرض العديد من العملات ذات الحصة السوقية الكبيرة إلى تكبد خسائر هائلة ، فإنه من السهل أن نفترض أن سوق العملات الرقمية altcoins هبوطي. ومع ذلك ، لا شيء يمكن أن يكون أصدق من الحقيقة.

يكشف تحليل دقيق لحصة سوق العملات الرقمية البديلة ( altcoin market cap ) و مؤشر هيمنة البيتكوين أن موسم العملات الرقمية البديلة لا يزال على قدم و ساق.

مؤشر الهيمنة للبيتكوين يعطي إشارات هبوطية للمدى الطويل

على الرغم من طفرة الأسعار الأخيرة ، تبقى مؤشرات هيمنة البيتكوين ( Bitcoin Dominance ) هبوطية . | المصدر : Trading View / Coin Signals

بإختصار ، يمثل مؤشر هيمنة البيتكوين الحصة السوقية لعملة البيتكوين مقارنة بإجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية الأخرى .

يعتمد العديد من المتداولين الذين يتطلعون إلى زيادة تجميع البيتكوين الخاص بهم على مؤشر هيمنة البيتكوين لتحليل كيفية أداء العملات الرقمية الأخرى ( altcoins ) ضد ملك العملات المشفرة . حيث أنه إذا كان المؤشر في إتجاه صعودي ، فهذا يعني أن العملات الأخرى من المحتمل أن تؤدي أداءً ضعيفًا مقابل عملات البيتكوين و العكس صحيح.

تكشف نظرة على المخطط الأسبوعي أعلاه أن مؤشر الهيمنة لبيتكوين لا يزال هبوطي من منظور بعيد . في حين يبدو أنه يحترم المقاومة القطرية الطويلة عند 60 بالمائة.

ملاحظة: كان خط الإتجاه القطري هذا موجودًا منذ فبراير 2014 . كان خط الإتجاه سابقًا بمثابة دعم ، لكن المؤشر كافح من أجل التعافي بعد ذلك المستوى منذ أن انخفض أسفله في أبريل 2017.

في الواقع يبدو أن ثيران العملة الرقمية ( المتداولين على ارتفاع الاسعار ) قد استسلموا لهذه المقاومة ، حتى بعد النمو القُطري لبيتكوين ( النمو الأخير للبيتكوين بشكل القطر الى الأعلى ) يُخبرنا المخطط أن مؤشر الهيمنة لبيتكوين لا يزال هبوطي.

تم تأكيد التوجه الهبوطي ( المتداولين على انخفاض الأسعار ) بالنظر إلى أن الدببة تمكنوا أيضًا من إستعادة المقاومة الأفقية عند علامة 58 بالمائة . علاوة على ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية الأسبوعي ( RSI ) لمؤشر هيمنة البيتكوين متضخم أيضاً.

تقوم الدببة باستعراض عضلاتها عند مستوى 58 بالمائة للحفاظ على السيطرة الكلية على المؤشر . | المصدر : Trading View / Coin Signals Advertisements

تخبرنا هذه العلامات أن مؤشر بيتكوين للهيمنة قد بلغ ذروته ومن المرجح أن يقوم بالتصحيح في المستقبل القريب. هذا الافتراض يلعب بشكل جيد مع سرد قصة موسم الألتكوين ( alt season ) الذي لم ينته بعد .

سقف سوق العملات الرقمية البديلة ( ALTCOIN CAP ) يقف على قدميه

يمثل سقف سوق العملات الرقمية البديلة ( ALTCOIN CAP ) الحصة السوقية لجميع العملات الرقمية غير البيتكوين .

ومع إظهار مؤشر هيمنة البيتكوين علامات الضعف الواضحة ، فإن سقف سوق العملات الرقمية البديلة يبدو صعوديًا ، حيث نجح مؤشر (altcoin cap) في الخروج من نمط الإتجاه الهابط على المخطط الأسبوعي بعد خمسة أشهر من الجمود ، عندما نجح المؤشر بإختراق علامة 100 مليار دولار في 15 مايو 2019 .

ومع تراجع زخم الإرتفاع في 16 مايو ، أخذ سوق العملات الرقمية في التماسك. وبالرغم من التراجع ، تم إعادة إختبار مستوى الـ 100 مليار دولار كدعم . ويقوم ثيران العملة الرقمية الآن ببناء الدعم حول هذا المستوى . ( ألقي نظرة مقربة على المخطط )

العملات الرقمية البديلة على وشك الازدهار – وذلك من المحتمل أن يكون على حساب البيتكوين . | المصدر: Trading View / Coin Signals

هذه إشارات صعودية بشكل مذهل لتوكنات العملات الرقمية الأخرى غير البيتكوين . وتخبرنا حركة السعر أن المضاربين على الإرتفاع على كامل الإستعداد لدفع هذا السوق للأعلى.

يؤكد مؤشر القوة النسبية الأسبوعي RSI على توجهنا ، حيث إندفع المؤشر الفني من نمط الرأس و الكتفين المعكوس الكبير عندما نجح في خرق مقاومة 56 درجة . ويُذكر أنه في آخر مرة ارتفع مؤشر القوة النسبية الأسبوعي RSI فوق 56 درجة ، ذهب رأس مال سوق العملات الرقمية البديلة في إتجاه صعودي شرس.

خط القاع: هو الوقت المناسب لسوق عملات رقمية صاعدة

أجبر إرتفاع البيتكوين الأخير الكثير من المتداولين على التخلي عن مقتنياتهم من العملات الرقمية البديلة ( altcoin ).

إذا كنت غارقاً في التفكير بالأمر ، فقد يكون من الأفضل إنتظار العاصفة القادمة ، حيث يبلغ مؤشر هيمنة البيتكوين ذروته بينما يستعد مؤشر رأس مال سوق العملات الرقمية البديلة ( altcoin ) للحركة التالية للأعلى حيث أن موسم الألتكوين لا يزال بعيدا عن الإنتهاء .

المصدر : ccn.com

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