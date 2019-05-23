أفضل ثلاث منصات للمضاربة وتداول العملات الرقمية المشفرة

يهيمن البيتكوين على سوق العملات الرقمية المشفرة باستحواذه على النسبة الأكبر من سوق العملات الرقمية.

إلا أن هناك عملات رقمية بديلة تمثل نصف السوق والعديد من المستثمرين يفضلها على حساب البيتكوين.

يعد تداول العملات الرقمية المشفرة البديلة صعب بعض الشيء بالنظر لسرعة تقلب الأسعار والتحرك بطريقة عشوائية ومربكة في الكثير من الأحيان

بالاضافة إلى ارتباط سير هذه العملات بعملة البيتكوين إذ يمكن أن تكون علاقة عكسية بزيادة الحماسة تجاهها أو عندما يجري التخلص من البيتكوين.

أما عن الأماكن المفضلة لتواجد هذه العملات المشفرة البديلة فسنعرضها في هذا الموضوع كأفضل ثلاث منصات للمضاربة في العملات الرقمية المشفرة البديلة.

1- منصة بينانس

تعد واحدة من أفضل منصات تداول العملات الرقمية المشفرة في العالم.

لايكاد يمر يوم دون ان تتصدر المنصة عناوين الصحف والمواقع الاخبارية لما تعرفه من نشاط واستخدام عالمي.

بالنسبة لكونها واحدة من أفضل ثلاث منصات تداول للعملات الرقمية المشفرة البديلة فيعود لتوفيرها عدد كبير من العملات المشفرة البديلة مثل: الريبل، نيو، الداش، اللايت كوين، EOS، Zcach…

مع امكانية تداولها جنبا إلى جنب مع عملات أخرى مشهورة مثل: البيتكوين، الايثيريوم، الدولار الرقمي، BNB.

سبب آخر يجعل منصة بينانس من افضل منصات تداول العملات الرقمية المشفرة البديلة الرسوم المنخفضة لكل عملية تداول حيث تقدر النسبة العامة للتداول بـ0.1% وباستخدام عملة BNB ينخفض الرسم بشكل أكبر.

بالنسبة لعملية الايداع في المنصة فهي بدون رسوم.

أما عملية السحب فتقدر بـ0.01 ايثيريوم عند سحب عملات الايثيريوم و 0.25 XRP عند سحب الريبل.

للتسجيل في منصة بينانس

شرح طريقة إستخدام منصة بينانس

2- منصة بيتريكس

منصة بيتريكس تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها تعد واحدة من أسرع منصات التداول نموا في العالم.

توفر المنصة مئات من العملات الرقمية المشفرة البديلة وكذلك ازواج التداول، وتستضيف حتى العملات ذات القيمة الصغيرة مثل: Peercoin، PundiX و TenX…

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رسوم منصة بيتريكس ثابتة وتقدر بنسبة 0.25% لأي عملية تداول ما يعد مرتفع بعض الشيء مقارنة بمنصة بينانس وخاصة اذا تم تداول العملات المشفرة ذات السعر الكبير.

المميز في منصة بيتريكس أن مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ما يعني الزامية اتباع القواعد واللوائح الحكومية.

رابط منصة بيتركس

3- منصة KuCoin

منصة KuCoin تتخذ من سنغافورة مقرا لها وهي منصة جديدة نسبيا بالمقارنة مع باقي المنصات الأخرى إذ تم إطلاقها في سنة 2017.

توفر المنصة جملة واسعة من العملات البديلة للاختيار فيما بينها إذ توفر المنصة أكثر من 400 عملة مشفرة بديلة وتوفر تداول عدد كبير من مختلف أزواج العملات.

بالنسبة لرسوم منصة KuCoin فهي 0.1 بينما لا توجد رسوم على التحويلات، أما عن عمليات السحب فيتم احتساب رسوم السحب بناء على أداء العملة في السوق.

كما تمنح المنصة تخفيض رسوم التداول عند استخدام عملة KCS تصل لغاية 30%.

شرح طريقة التسجيل في منصة KuCoin

رابط التسجيل

كانت هذه أبرز وأفضل ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية المشفرة البديلة.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.