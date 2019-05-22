منصة Bitfinex تطلق منصة مخصصة للاكتتابات وبيع الرموز عبر المنصات (IEO)

عروض بيع العملات الرقمية في منصات التداول (IEO) يمكن القول أنها أصبحت بديل ممتاز للاكتتابات السابقة التي تعرف بعروض الطرح الأولي للعملة ICO.

حيث اتجهت العديد من منصات التداول المشهورة لتبنيها مثل منصة بينانس وغيرها من المنصات.

بل ويمكن القول أنها نجحت في اطلاقها، تناولنا موضوع سابق بالأرقام يوضح نتائج الاكتتاب على المنصات المختلفة كما يلي:

تقرير: نتائج الاكتتابات عبر منصات التداول (IEO) حتى مطلع شهر مايو الحالي

منصة Bitfinex أحد المنصات التداولية التي لحقت بنادي المنصات المخصصة للاكتتاب.

حيث أطلقت منصة Bitfinex منصة مخصصة للاكتتابات (IEO) وهو ما أشار إليه حسابها الرسمي على تويتر.

حيث جاء إعلانها كما يلي:” بعد الكثير من التطوير لضمان تجربة استخدام جيدة، نحن فخورون بإطلاق والكشف عن أحدث منتجاتنا، Tokinex هو نظامنا الأساسي الجديد للإكتتاب”.

نص الاعلان بالكامل موجود على موقع medium للإطلاع عليه.

خطوة غير متوقعة من منصة Bitfinex خاصة وأنها جاءت بعد اطلاق العديد من المنافسين منصاتهم الخاصة للاكتتاب، مثل:

بينانس، Huobi، KuCoin، Bittrex…

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الإعلان جاء بعد الاستثمار الناجح الذي قادته منصة Bitfinex بجمع مليار دولار من خلال بيع الرمز LEO والذي استغرق 10 أيام فقط في ذلك:

رسمياً… منصة Bitfinex تنجح في جمع مليار دولار لـ عملة LEO في 10 أيام

بالنسبة للشروط التي تفرضها منصة Bitfinex على الشركات الناشئة التي تود الاكتتاب عن طريقها فستكون مشابهة لمنافسيها كما ذكر ان منصة Bitfinex لن تفرض رسوما على الشركات الناشئة حتى تنجح في مبيعاتها.

كما سيتم السماح للشركات في مبيعات الاكتتاب على المنصة الجديدة Tokinex التي أجتازت فقط اجراء KYC (الكشف عن هوية المستخدمين).

كما وعدت Bitfinex بأنه لن يتم تخزين أية بيانات شخصية على خوادمها بعد انتهاء عملية البيع.

سيتم الاعلان عن أول عملية بيع لـIEO يوم 23 مايو الجاري على أن تشرع العملية بالفعل يوم 13 يونيو المقبل.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.