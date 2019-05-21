ارتفاع أحجام تداول العملات الرقمية مقابل العملات النقدية بنسبة 85% في شهر أبريل الماضي وفقا لإحصائية Cryptocompare.

التقرير الصادر عن Cryptocompare يوضح بعض الاحصائيات وأحجام تداول العملات الرقمية المشفرة في مختلف منصات التداول والتي سنعرضها بالترتيب في هذا الموضوع.

تداول العملات النقدية نظير العملات المشفرة

كشف التقرير بأن هناك زيادة بنسبة 85% كزيادة شهرية في حجم تداول العملات النقدية نظير العملات المشفرة.

أما عن أكبر المنصات التي زادت فيها عملية تداول العملات النقدية نظير المشفرة فهي كمايلي:

منصة Bithumb على رأس القائمة حيث سجلت المنصة تداول بحجم اجمالي وصل لغاية 17 مليار دولار.

تليها كل من منصة Upbit و Bitfinex بـ8.7 مليار دولار و 6.7 مليار دولار على التوالي.

كما سجلت منصات أخرى زيداة في حجم تداول العملات النقدية نظير المشفرة مثل كل من: Coinbase، Krake، Bitstamp و Coinsbit.

تداول العملات المشفرة مقابل العملات المشفرة

بالنسبة لتداول العملات المشفرة فيما بينها فتم تسجيل زيادة بنسبة 57% شهر أبريل الماضي.

حققت منصة التداول FCoin أكبر حجم شهري بتسجيل تداول 37.1 مليار دولار تليها في ذلك كل من منصة OKEx ومنصة ZB بمبلغ 35.1 مليار دولار و 32.4 مليار دولار على التوالي.

المنصات اللامركزية

تداول العملات المشفرة على المنصات الغير مركزية سجل في شهر أبريل الماضي انخفاض عن سابقه بنسبة 42%.

سجلت منصة Ethermium أعلى نسبة تداول بين كل المنصات اللامركزية بتداول 194 مليون دولار.

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تليها منصة WavesDEX التي سجلت تداول بقيمة 32.5 مليون دولار.

ووفقا لتقرير cryptocompare فإن ما سجلته المنصات اللامركزية هو بنسبة 0.068% فقط من حجم التداول العالمي الكلي.

وأشار ذات التقرير أيضا بأن نموذج التداول باستخدام نموذج التعدين لتسديد مصاريف التداول عرف زيادة بنسبة 124%

حيث تم تسجيل تداول 115 مليار دولار شهر أبريل الماضي.

جميع الأرقام المذكورة أعلاه تبين ارتفاع حجم التداول الخاص بأسواق العملات الرقمية المشفرة ماعدا على المنصات الغير مركزية.

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مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.