لم ينصدم مجتمع الكريبتو من قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول تأجيل إصدار قرارهم حول صندوق تداول البيتكوين ETF.
بعد أن نشر في وقت سابق بأن الأسبوع الحالي سيكون هو موعد الكشف عن قرار هيئة SEC حول صناديق مؤشرات البيتكوين التي لديها:
تعرف على موعد قرار صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) القادم
جاء اليوم وجاء معه قرار التأجيل.
ويعتبر التأجيل هو المخرج الذي تلجأ له الهيئة في كل مرة بعد أن أجلت النظر أيضا يوم 15 مايو الماضي في مؤشر البيتكوين المقدم من طرف Bitwise.
لتؤجل الهيئة أيضا قرارها حول مؤشر بيتكوين VanEck / SolidX وتجعله معلق.
حيث جاء تعليقها وقرارها الأخير كما يلي:
تقوم اللجنة باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحليل اضافي بالاضافة إلى أمور أخرى كإعداد قواعد تتسق مع ماهو حاصل.
Advertisements
لجنة SEC عملها منع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعب لتعزيز مبادئ عادلة ومنصفة.
ولحماية المستثمرين والمصلحة العامة تقوم SEC بتأجيل قرارها بشأن ETF البيتكوين.
تفاعل مجتمع الكريبتو مع الخبر الجديد المعلن من طرف اللجنة والذي يرون فيه أن قرار التأجيل أفضل من الرفض النهائي.
اقرأ أيضا:
لماذا هذا الاهتمام حول قرار الموافقة على صناديق تداول البيتكوين (ETF)؟
ما هي مميزات وعيوب صناديق تداول البيتكوين ETF
صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
كانت هذه تفاصيل خبر لا جديد… تأجيل قرار صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.