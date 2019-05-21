لا جديد… تأجيل قرار صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) مرة أخرى

لم ينصدم مجتمع الكريبتو من قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول تأجيل إصدار قرارهم حول صندوق تداول البيتكوين ETF.

بعد أن نشر في وقت سابق بأن الأسبوع الحالي سيكون هو موعد الكشف عن قرار هيئة SEC حول صناديق مؤشرات البيتكوين التي لديها:

تعرف على موعد قرار صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) القادم

جاء اليوم وجاء معه قرار التأجيل.

ويعتبر التأجيل هو المخرج الذي تلجأ له الهيئة في كل مرة بعد أن أجلت النظر أيضا يوم 15 مايو الماضي في مؤشر البيتكوين المقدم من طرف Bitwise.

لتؤجل الهيئة أيضا قرارها حول مؤشر بيتكوين VanEck / SolidX وتجعله معلق.

حيث جاء تعليقها وقرارها الأخير كما يلي:

تقوم اللجنة باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحليل اضافي بالاضافة إلى أمور أخرى كإعداد قواعد تتسق مع ماهو حاصل. Advertisements لجنة SEC عملها منع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعب لتعزيز مبادئ عادلة ومنصفة. ولحماية المستثمرين والمصلحة العامة تقوم SEC بتأجيل قرارها بشأن ETF البيتكوين.

تفاعل مجتمع الكريبتو مع الخبر الجديد المعلن من طرف اللجنة والذي يرون فيه أن قرار التأجيل أفضل من الرفض النهائي.

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