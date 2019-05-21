الهيئة الرقابية البريطانية تفيد فقدان ٣٤ مليون دولار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والفوركس العام الماضي

تام شمس - الثلاثاء 21 مايو 2019 12:54 مساءً - تفيد هيئة الرقابة المالية الرئيسية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي (FCA)، بأن مستثمري العملات المشفرة في البلاد فقدوا أكثر من ٣٤ مليون دولار بسبب عمليات احتيال العملات المشفرة والأجنبية في الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩، وذلك حسبما أفادت فاينانشال تايمز يوم ٢٠ مايو.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة السلوك المالي من مركز الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، مركز الإبلاغ عن الاحتيالات، انخفضت الخسارة الفردية بسبب عمليات الاحتيال من ٧٦٠٠٠ دولار إلى ١٨٥٠٠ دولار بينما انخفض إجمالي الخسائر بمقدار ١٤ مليون دولار.

ومع ذلك، تضاعف عدد البلاغات أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى ١٨٣٤، مع ٨١ في المئة من هذه البلاغات هي ادعاءات باحتيال العملات المشفرة.

ووفقًا للتقرير، تدرس الهيئة فرض حظر على "المنتجات المشتقة عالية الخطورة المرتبطة بأدوات العملات المشفرة". وفي الوقت الحالي، حذر المدير التنفيذي لهيئة السلوك المالي مارك ستيوارد من:

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"يمكن أن يكون المحتالون مقنعين جدًا، لذا عليك دائمًا إجراء البحوث الخاصة بك في أي شركة تفكر في الاستثمار معها، للتأكد من أنها الصفقة الحقيقية."

وذكرت الهيئة أن المحتالين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المستثمرين المحتملين. كما أشارت الهيئة التنظيمية أيضًا أن الحيل ستستخدم غالبًا صورًا للمشاهير بتأييدات مزيفة إلى جانب صور للسلع الفاخرة مثل السيارات والساعات.

وفي العام الماضي، أصدرت شركة ستاتيس غروب الاستشارية للطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) دراسة، وجدت أن أكثر من ٨٠ في المئة من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في عام ٢٠١٧ كانت عبارة عن خدع. حيث بلغ إجمالي الخسائر المرتبطة بذلك العام ١,٣٤ مليار دولار.