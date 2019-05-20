ما هو سبب هبوط عملة Blockport بأكثر من 85% في يوم واحد؟

يتميز سوق العملات الرقمية المشفرة بكونه متقلب وبه العديد من المخاطر.

وينطبق الأمر بشكل أكبر على العملات الجديدة والتي يتم طرحها عبر الاكتتاب أو ما يعرف بـ الطرح الأولي للعملة (ICO) لتمويل مشروعها الذي تقوم عليه.

ولهذا نجد التطوير مستمر في الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة ليكون بشكل أكثر أمان وتقبلا من طرف المستثمرين.

منصة Blockport لتداول العملات المشفرة فشلت في جمع الحد الأدنى المطلوب لاكتتاب السيكيوريتي توكن STO والمقدر بمليون يورو, مما جعل فريق العمل يكشف عن نيتهم في إيقاف عمل المنصة.

لتنخفض وتتأثر عملة Blockport وتفقد أكثر من 85% من قيمتها في يوم واحد.

فبالنظر لمؤشر عملة Blockport ورمزها BPT على CoinMarketcap نجد أنها أنخفضت تقريبا من 0.1 دولار إلى 0.01 دولار في ظرف وجيز وذلك تحت تأثير إعلان فشل جمع التمويل المقرر مما يعني عدم وجود التمويل الكافي لإستمرار المنصة.

حيث كان يطمح فريق العمل أن يجذب 5 مليون يورو في شهر واحد كحد أقصى و 1 مليون يورو كحد أدنى.

كما كان مخطط أن يتم جمع ما بين 15-30 مليون يورو خلال فترات ومراحل لاحقة تندرج كلها تحت جولات تمويلية مقابل حصة من المنصة.

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إلا أن ذلك لم يحدث وسقط المشروع بنسبة 85% واعلنت منصة Blockport أنها ستعلن إغلاقها للمنصة في نهاية الشهر.

وبالفعل بدأ الفريق في تقليل حجم عمليات التطوير حتى يحصل المشروع على مستثمرين يساعدون على زيادة وتوسيع الشركة بشكل أكبر.

حالة مشروع Blockport مثله الكثير حيث تعد مرحلة جمع التمويل وطرح العملة لجمع الاستثمارات من أصعب المراحل في إدارة المشاريع.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.