حاملي توكن ميكرداو يصوتون لتخفيض رسوم استقرار DAI بنسبة ٢٪

تام شمس - الاثنين 20 مايو 2019 08:56 صباحاً - بدأ تصويت جديد ولكن هذه المرة حول إذا ما كان سيتم تخفيض ما يُطلق عليه اسم رسوم الاستقرار للعملة المستقرة اللامركزية المستندة إلى بلوكتشين إيثريوم في شركة ميكرداو "DAI". وقد تم الإعلان عن التصويت على مدونة المؤسسة يوم ١٧ مايو.

وفي حالة الموافقة، سيقلل الاقتراح الأخير رسوم الاستقرار بنسبة ٢٪ إلى ١٧,٥٪ سنويًا. ووفقًا للإعلان، تمت مناقشة الحاجة إلى خفض الرسوم خلال مكالمة إدارة في ميكرداو تمت يوم ١٦ مايو.

وتتطلع ميكرداو إلى تغيير رسوم الاستقرار السنوية في محاولة لتحسين ربط التوكن بالدولار الأمريكي بعد أن كان سعر الصرف يحوم فوق مستوى ١ دولار. ورسم الاستقرار هو رسم يفرضه المشاركون في ميكر عند استخدام DAI للحصول على قروض.

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وفي مارس، رفعت ميكر بالفعل رسوم الاستقرار مرتين، أولاً إلى ٣,٥٪ ثم إلى ٧,٥٪ سنويًا. وفي أبريل، تمت زيادة الرسوم بنسبة أربعة بالمئة أخرى في التصويت الخامس من هذا العام، لتصل بذلك إلى ١١,٥٪. وقد رفعت عمليات التصويت الإضافية المعدل إلى ١٩,٥ ٪ في بداية الشهر الحالي.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية أبريل، كانت DAI تكافح من قبل للحفاظ على ربطها. ومع ذلك، ادعى رئيس شركة ميكرداو ورئيسها التنفيذي أن قيمة DAI قد استقرت في بداية شهر مايو.

وفي نهاية شهر أبريل أيضًا، نشر آندي ميلينيوس، كبير المسؤولين التقنيين سابقًا في شركة ميكرداو، خطابًا مفتوحًا بتاريخ ٣ أبريل يوضح مخاوفه بشأن الصراعات الداخلية للمشروع.