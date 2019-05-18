سيركل تصدر تقرير تصديق آخر حول احتياطي الدولار الأمريكي للعملة المستقرة USDC

تام شمس - السبت 18 مايو 2019 11:56 مساءً -
نشرت شركة "سيركل" لتمويل العملات المشفرة الناشئة المدعومة من بنك غولدمان ساكس أحدث مراجعة من طرف ثالث لعملتها المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي USDC. وقد أفادت الشركة عن التحديث في منشور مدونة بتاريخ ١٧ مايو.
وUSDC هو توكن يستند إلى إيثريوم يتوافق مع معيار ERC٢٠ تم الإعلان عنه لأول مرة في مايو من العام الماضي وتم إصداره في سبتمبر.
وفي إعلان هذا الأسبوع، تم إجراء مراجعة لاحتياطيات العملات الورقية للتوكن من قبل شركة المحاسبة الكبرى غرانت ثورنتون في شيكاغو.
ويذكر التقرير الصادر عن الشركة أنه اعتبارًا من ٣٠ أبريل ٢٠١٩ الساعة ١١:٥٩ مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، تم إصدار ٢٩٣١٨٤١٧٤ دولارًا أمريكيًا، وأن هناك مبلغ ٢٩٣٣٥١٣٧٤ دولارًا في احتياطات الشركة. وأخيرًا، تدعي شركة التدقيق أنه في الوقت المحدد أعلاه، لم تتجاوز التوكنات الصادرة من USDC والمستحقة رصيد الدولار الأمريكي المملوك.
ووفقًا لبيانات كوين ماركت كاب، تتجاوز القيمة السوقية لتوكن USDC حاليًا ٣٥٩ مليون دولار، وهي تزيد بأكثر من ٤٠٪ عن القيمة التي تم تسجيلها قبل شهر.
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