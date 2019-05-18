منصة Poloniex بصدد شطب 9 عملات خوفاً من إجراءات صارمة متوقعة لهيئة الـ SEC

تشعر منصة Poloniex بكثير من القلق تجاه الهلاك القادم من قبل منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة أنها تعتزم حذف تسعة عملات رقمية ( tokens ) في نهاية الشهر الجاري .

و قد قامت منصة تداول العملات الرقمية ” بولونيكس ” Poloniex بالإعلان عن خطتها هذه يوم الخميس الماضي .

حيث أعلنت منصة Poloniex في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع تويتر ، قائلة :

” في يوم الأربعاء ، الموافق 29 من شهر مايو الجاري ، في تمام الساعة 16:00 pm بالتوقيت العالمي المنسق ( UTC ) ، سوف يتم تعطيل أسواق العملات التالية : ARDR و BCN و DCR و GAME و GAS و LSK و NXT و OMNI و REP ، و ذلك التعطيل مقصوراً فقط على عملاء منصة Poloniex في الولايات المتحدة الأمريكية . إنما تظل جميع هذه الأصول متاحة للتداول للعملاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية . “

و في منشور على موقع Medium ، ذكرت منصة Poloniex أن عمليات الشطب سوف تحدث يوم الأربعاء ، 29 مايو 2019 ، الساعة 16:00 مساءاً بالتوقيت العالمي .

حيث سيتم شطب العملات الرقمية التالية لعملاء الولايات المتحدة الأمريكية فقط :

ARDR

BCN

DCR

GAME

GAS

LSK

NXT

OMNI

REP

و يجب على العملاء الذين لديهم أرصدة في هذه العملات المقرر شطبها وضع اللمسات الأخيرة على جميع الصفقات المتعلقة بها و إغلاق أي مراكز في هذه الأصول الرقمية قبل يوم 29 من شهر مايو الجاري . و من أجل سحب أصولهم ، يجب على العملاء الإنتقال إلى قسم الأرصدة في حسابهم على المنصة .

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية ( SEC ) للغوص فى القوانين التنظيمية الأكثر صرامة فيما يتعلق بمشاريع الإكتتاب الأولي للعملات ( ICOs ) .

في منشورها على موقع Medium ، تنص Poloniex على أنها ملتزمة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية في جميع الولايات القضائية . و مع ذلك ، فإن تذبذب حركة هيئة الأوراق المالية و البورصة الأمريكية حول كيفية تنظيم مجال العملات الرقمية ، قد ترك الكثيرين من العاملين في المجال – بما في ذلك منصة Poloniex – في طي النسيان .

” [ هذا ] الإجراء هو نتيجة عدم اليقين التنظيمي في سوق الولايات المتحدة الأمريكية . على وجه التحديد ، لا يمكن التأكد من ما إذا كان المنظمون الأمريكيون سوف يعتبرون هذه الأصول الرقمية أوراق مالية . نحن نتفهم مدى الإحباط الذي يسببه هذا الخيار لعملائنا و لمجتمع العملات الرقمية على نطاق أوسع . نحن نؤمن بقوة و إمكانات هذه الأصول الرقمية ، و سوف نستمر في تركيز الوقت و الطاقة على دعم التطورات الإيجابية المتعلقة بسياسة العمل و الأطر التنظيمية للأصول الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية و في جميع أنحاء العالم . “

يتمثل أحد المجالات الرئيسية للشكوى حول هيئة الـ SEC في عدم قدرتها على تصنيف العملات الرقمية ( tokens ) كأوراق مالية . في أبريل الماضي ، قدمت الهيئة بعض الوضوح عندما اعترفت بأن توكنز مشاريع الـ ICO ليست كلها أوراق مالية ، و ذلك حسبما ذكر موقع CCN الإخباري . بشكل عام – و بالرغم من ذلك – فقد اعتبرت هيئة الـ SEC الـ ICOs أوراقاً مالية .

لقد استحوذت شركة ” سيركل ” Circle على منصة Poloniex في عام 2018 . و قد أبدى ” جيرمي ألير ” Jeremy Allaire – الرئيس التنفيذي لشركة Circle – أفكاره حول هذه المسألة .

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حيث صرح ” جيرمي ألير ” في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر ، قائلاً :

” 1 / أعلنت منصة Poloniex اليوم أننا نعمل على إجراء تعديلات جغرافية ( geofencing ) على بعض الأصول الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية . و نحن نشعر بالإحباط الشديد لأننا نحتاج إلى إتخاذ هذه الخطوات ، و التي هي نتيجة لبيئة محدودة بشكل متزايد في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعملات الرقمية . ( انظر أدناه ) . ”

” 2 / إن الإرشادات الأخيرة من قبل المنظمين الأمريكيين بشأن الأصول الرقمية التي يمكن اعتبارها أوراق مالية ، هي التي أدت إلى هذه الإجراءات . و نحن لا نوافق على أنه ينبغي اعتبارها أوراقًا مالية ، و لكن يتعين علينا التأكد من أننا نلتزم بالقانون الأمريكي . “

في حين أن التحركات المتعلقة بمجال العملات الرقمية على المستوى الفيدرالي كانت بطيئة ، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكثر نشاطًا في هذا الشأن . في ديسمبر العام الماضي ، ذكرت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” Wall Street Journal أن المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعوا أكثر من 90 قضية احتيال بشأن العملات الرقمية منذ عام 2016 .

لقد كان مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية ( Texas State Securities Board ) عنيفاً بشكل خاص في إتخاذ إجراءات صارمة ضد مشاريع الـ ICOs المزيفة . و كان أكبرها و أكثرها شهرة هو مشروع BitConnect .

اتخذ عملاء منصة Poloniex موقع Twitter متنفساً لهم للتعبير عن رأيهم حول عمليات الشطب .

حيث صرحت حساب Lisk Highlights في تغريدة له على موقع تويتر ، قائلاً :

” عالم غريب ! عالم حيث كل شيء هو العكس تماماً . الصعود هو هبوط ، و الأول هو الأخير ، و الجيد هو السيء ، و الخطأ هو الصواب ، و الأبيض هو الأسود ، و المنطقي غير منطقي ، و العطاء هو استيلاء ، و أسواق عملات LSK ، و ARDR ، و BCN ، و DCR ، و GAME ، و GAS ، و NXT ، و OMNI ، و REP يتم تعطيلها لعملاء منصة Poloniex في الولايات المتحدة الأمريكية . “

كما نشر ” ريكاردو بندرجراس ” Ricardo Pendergrass تغريدة له على حسابه الخاص في موقع تويتر ، معلقاً :

” أخيراً هيئة الـ SEC قادمة نحو الـ ICOs ؟ منصة Poloniex بصدد شطب 9 توكنز رقمية في الولايات المتحدة الأمريكية . “

حيث انتشرت شائعات في الأفق عن قيام هيئة الـ SEC بحملة لفرض النظام على مشاريع الـ ICOs ، و ذلك في أعقاب إعلان منصة Poloniex عن نيتها في القيام بحذف تسعة توكنز رقمية – بما في ذلك عملة DCR – من التداول لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية .

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المصدر : CCN

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