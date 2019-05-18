أشهر العمليات الإحتيالية التي استهدفت مستثمري العملات الرقمية على تويتر

تعتبر منصة تويتر أحد المنصات التي يتابعها العديد من المهتمين بالعملات الرقمية المشفرة، نظرا لتواجد عدد كبير من خبراء الصناعة والمؤثرين فيها، ووجود العديد من النصائح والمعلومات جعلت هذا القسم من تويتر يحمل تسمية تويتر الكريبتو (CT).

وطبعا وكأي صناعة أخرى هناك فئة المحتالين الذين يتواجدون أين يوجد امكانية للاحتيال والظفر ببعض المال بطرق ملتوية وغير شرعية.

سنتطرق فيما يأتي لأشهر العمليات الإحتيالية التي استهدفت مستثمري العملات الرقمية على تويتر, علماً بأن العديد من هذه الطرق قد يتم استخدامها في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل التيليجرام.

يعتبر واحد من كبار محتالي العملات المشفرة في تويتر، كان يتابعه آلاف المتابعين حيث قدم انطباع على أنه خبير تداول ليقوم بجمع مبالغ من طرف الضحايا (60 ألف دولار) ويخسرها جميعا في منصة Bitmex عبر أحد الصفقات بالرافعة المالية, ليعود ويقوم بفتح مجموعة للأعضاء الذين يقومون بعملية الدفع فقط، وأغلبهم عبر عن امتعاضهم تجاهه نتيجة سرقته لأموالهم.

يقوم بنشر العديد من التحليلات الخاصة بأصحابها على أساس أنها ملك له وأنه من قام بتحليلها، كما يقوم بتعديل العديد من الصور التي تظهر بأنه ناجح في الاستثمار في مجال العملات الرقمية المشفرة، ما جعل العديد يقدم له حساباته ليتداول عنه، ونجح في جمع 110,000 دولار ليقوم بإغلاق حسابه واختفى بعد ذلك.

يتظاهر صاحب هذا الحساب بأنه يبيع الخوارزميات وتوقعات الأسعار لوول ستريت ما جعل العديد يراه خبير.

أسس مجموعة مدفوعة ويقوم من خلالها بإيهام ضحاياه ببيعهم مجموعة التحليلات التي في الغالب ليست ملكه كما أن جميع توقعاته حول البيتكوين واللايت كوين أدت بالعديد من المبتدئين للخسارة الفادحة.

قام بتأسيس صندوق احتيالي جمع من خلاله تقريبا 5 مليون دولار من خلال الاعتماد على مخطط بونزي. ليتم في الأخير رفع دعوى قضائية ضده في ديسمبر 2018.

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عمل صاحب هذا الحساب لكسب العديد من المتابعين والمعجبين بمايقدمه واستمر به الحال إلى أن فتح مجموعة مدفوعة خاصة باشتراك سنوي، ليقوم بعدها بتحديثات يقول فيها إنه تعرض لوعكات صحية وهو ماكان تحضير للاختفاء التام تاركا وراء مجموعة من الأعضاء المشتركين بدون أي تفسير.

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يعد صاحب هذا الحساب الذي في الكثير من الأحيان يتهجم على الآخرين ويسيء لهم من المحتالين الذي يودون جمع مبلغ 1 مليون دولار من خلال وعد بارجاعها 5 مليون دولار وذلك من خلال علامة تجارية غير موجودة أصلا.

واحد من أكبر محتالي هذه القائمة إذ ساهم بشكل كبير في التسويق لـ عملة Bitconnect الاحتيالية وفيديوهاته على اليوتيوب مازالت تشهد بذلك بالرغم من أنه مؤخرا تبرأ من العملة وذكرها أنها احتيالية.

كانت هذه ابرز الأسماء المعروفة باحتيالها في مجال العملات الرقمية المشفرة على تويتر.

حتما هناك أسماء وشخصيات أخرى قد تكون أجنبية أو عربية غير المذكورة في القائمة, وعليه يجب الحذر وأخذ الحيطة قبل أي تعامل مالي مع مثل ما تم ذكره من هاته الشخصيات لأن أغلبهم يستعمل ذات الأسلوب.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.