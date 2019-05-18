عملة الترون (TRX) تستعد لأن تصبح عملة خصوصية (Privacy Coin)

كشفت شبكة الترون عن استعدادها لرفع مستوى الإجراءات الأمنية على شبكتها التجريبية, وذلك عبر تعيين البروتوكول الحديث (zk-SNARKs) لإضافة ميزة الخصوصية والتي سيتم دمجها قريباً في شبكة الترون الرئيسية (Mainnet).

ما هي تقنية zk-SNARKs؟

باختصار هي تقنية جديدة لإضافة الخصوصية في المعاملات وتم استخدامها لأول مرة في عملة ZCash, وتتيح لمحفظتين إجراء معاملة مالية دون الكشف عن هذه المعلومات على شبكة البلوكشين.

وهذا يعني أنه يمكنك استخدام المحفظة لإجراء معاملات لا يمكن تعقبها وبذلك لا تنتهك أي من قواعد التوافق في البلوكشين, ويتم ذلك من خلال السماح لشخص واحد إثبات أن لديه معلومات محددة دون الكشف عنها بالفعل للشبكة.

عملة الترون (TRX) و الخصوصية

تم الإعلان عن هذه الخاصية الجديدة بواسطة مؤسس الترون, جاستن صن, والذي كشف أن الخاصية الجديدة ستجعل الترون أكثر أماناً.

وسوف يتم إستخدام ما يعرف بـ “إثبات عدم المعرفة” حيث سيتمكن المستخدم من تنفيذ معاملات دون الحاجة إلى الكشف عن أي معلومات عنها إلى الشبكة.

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وعلق جاستن: “تقنية zk-SNARKs هي تقنية مهمة للغاية لأنها توفر طريقة جديدة لبدء استخدام الترون مع المحافظة على الخصوصية, وهذا أمر بالغ للأهمية للكثير من الشركات التي تعتمد على الكريبتو.”

علماً بأن الاضافة الجديدة سيتم تجربتها داخلياً على أن يتم اتاحتها للمطورين مطلع الأسبوع القادم.

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وتشبه هذه الميزة الجديدة ما تم تطبيقه في عملة Zcash, وهي عملة تتمحور حول الخصوصية. كما أن عملة المونيرو تعمل على إضافة ميزات مشابهة للمعاملات.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay