كوين ميتركس تسلّط الضوء على التناقضات في تقارير نظام الضمان في ريبل

تام شمس - السبت 18 مايو 2019 05:55 صباحاً - عثرت شركة كوين ميتركس لتحليل بلوكتشين على تباينات في تقارير نظام الضمان الخاص بشبكة المدفوعات من ريبل، وذلك وفقًا لتقرير صدر يوم ١٦ مايو.

حيث قامت كوين ميتركس، التي تجري تحليلًا لمختلف جوانب توكنات العملات المشفرة، بفحص ريبل واكتشفت ما قالت إنه تناقضات تتطلب توضيحًا.

وخلص التقرير إلى أن "كوين ميتركس عثرت على عدة تباينات مهمة بين ما تم الإبلاغ عنه علنًا بواسطة ريبل وبين ما كان مرئيًا في دفاتر سجلات XRP".

والجوانب الثلاثة هي:

• "هناك تقريران فصليان عن السوق قلما أبلغا عن عدد توكنات ريبل الصادرة من الضمان بما مجموعه ٢٠٠ مليون ريبل (٨٤ مليون دولار بالأسعار الجارية) Advertisements • يتم تنفيذ "قائمة انتظار الضمان" بشكل مختلف عن الإعلان، مما يؤدي إلى إصدار مستقبلي أسرع للأموال المضمونة مقارنة بالجدول المعلن • قام طرف/أطراف أخرى، يحتمل أن تكون مرتبطة بريبل، بإصدار ٥٥ مليون ريبل من عنوان ضمان غير معروف غير متصل بحساب الضمان الرئيسي في ريبل"

ووفقًا لكوين ميتركس، لم تستجب ريبل للطلبات المتكررة لتوضيح مخاوف الباحثين.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الشركة سبق أن اجتذبت انتقادات من المعلقين على مدار العام الماضي: ففي فبراير، اتهم تقرير منفصل من منصة التداول بيتمكس الشركة بأنها مركزية بشكل مفرط.

وخلصت "كوين ميتريكس" إلى أنه "بالمقارنة مع الأصول والعملات التقليدية، يمكن مراجعة معظم سلوكيات العملات المشفرة وسلوكياتها بدرجة أكبر من الدقة".