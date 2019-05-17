بولينكس توقف تقديم تسع عملات في الولايات المتحدة بسبب اللوائح غير المؤكدة

تام شمس - الجمعة 17 مايو 2019 02:56 مساءً - سوف تتوقف بورصة العملات المشفرة الرائدة "بولونيكس" عن تقديم تسع عملات لعملائها المقيمين في الولايات المتحدة بسبب اللوائح غير المؤكدة، وذلك وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ١٦ مايو.

وابتداءً من ٢٩ مايو، ستتوقف بولونيكس عن التداول في أردور (ARDR) وبايتكوين (BCN) وديكريد (DCR) وغيم كريديتس (GAME) وغاز (GAS) وليسك (LSK) ونكست (NXT) وأومني لاير (OMNI) وأوغور (REP) لعملائهما في الولايات المتحدة؛ وسوف تظل خدمات تداول الأصول المذكورة أعلاه متاحة لعملاء البورصة خارج الولايات المتحدة.

وقد اوضحت بولونيكس أن القرار كان مدفوعًا بالبيئة التنظيمية غير المؤكدة في البلاد. "على وجه التحديد، لا يمكن التأكد مما إذا كان المنظمون الأمريكيون سيعتبرون هذه الأصول أوراقًا مالية"، وفقًا لما ذكرته البورصة.

ولوضع القانوني للعملات المشفرة لا يزال غير مؤكد في الولايات المتحدة كما ذكرنا سابقًا، حيث صرّحت "قيصر العملات المشفرة"، فاليري سزكزبانيك، من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن المنصات التي تسعى إلى إدراج التوكنات لعروض التبادل الأولي (IEO) مقابل رسوم قد تجد نفسها في مشكلة مع الهيئات التنظيمية. حيث أوضحت سزكزبانيك قائلة إنه "إذا لم يتم تسجيلهم فسوف يجدون أنفسهم في ورطة في الولايات المتحدة، وإذا كان لديهم مصدر أمريكي أو مشترون أمريكيون، وإذا كانوا يعملون في سوق الولايات المتحدة".