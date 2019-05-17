للمبتدئين: دليل بناء محفظة استثمارية في عالم الكريبتو والعملات الرقمية

لتحقيق الربح والنجاح في سوق العملات الرقمية المشفرة يجب أخذ النصائح والتعلم باستمرار ومتابعة أغلب ما يدور في السوق لتحقيق هدفك.

لأن النجاح في سوق الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة يحتاج إلى تعلم وصبر.

من جهتنا في موقع الخليج 365 نقدم بشكل دوري مجموعة من النصائح والسبل للمساعدة في الوصول للاستثمار الناجح.

دورة الاستثمار في العُملات الرقمية المُشفرة للمُبتدئين

هذا الموضوع سنخصصه للحديث حول طريقة بناء محفظة استثمارية في عالم الكريبتو والعملات الرقمية.

أول أمر يجب الأخذ به لبناء محفظة استثمارية في عالم الكريبتو والعملات الرقمية

التنويع

يعتبر التنويع في استثمارات العملات الرقمية المشفرة أحد الطرق الممكنة والعملية لتقليل المخاطر لمستويات دنيا وذلك من خلال التنويع في اختيار العملات المشفرة المراد الاستثمار فيها.

لكن عند التنويع في اختيار العملات يجب أخذ بالحسبان القيمة السوقية الاجمالية للعملات المختارة.

حيث ومن المعلوم انه كلما زادت القيمة السوقية لعملة ما قلت تقلباتها والعكس صحيح، إذ تعتبر العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة أكثر تقلبا.

ويمكن تقسيم العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية لثلاث فئات هي:

قيمة سوقية كبيرة: 2 مليار دولار فما فوق.

قيمة سوقية متوسطة: 250 مليون – 2 مليار دولار.

قيمة سوقيقة منخفضة أقل من 250 مليون دولار.

فعملات البيتكوين، الايثريوم، بيتكوين كاش تعتبر من العملات الكبيرة ومن النادر أن نجد تقلبات تفوق 40-50 % عكس بعض العملات الصغيرة الأخرى.

وعليه إن كنت لا تود المخاطرة فيمكن التفكير في استثمار 90% من المحفظة في عملات ذات قيمة سوقية كبيرة.

وإن كنت تريد بعض المجازفة ولديك مبلغ استثماري عالي المخاطر فإن العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة تعتبر خيار مناسب.

ويمكن مسك العصا من الوسط بتنويع الاسثتمار في الثلاث أنواع المذكورة سابقا بتخصيص المحفظة على الشكل التالي:

(34 % عملات ذات قيمة سوقية كبيرة، 33% عملات ذات قيمة سوقية متوسطة، 33% عملات ذات قيمة سوقية منخفضة).

البحث عن العملات المميزة

يحتوي سوق العملات المشفرة على عدد كبير من العملات المشفرة منها ما يعد كنز مدفون لم يكتشف بعد.

فبالبحث وقراءة أوراق العمل لمشاريع العملات المشفرة من الممكن تحصيل عملات تقفز بشكل قوي وسريع مستقبلا.

وعليه يمكن تخصيص وقت للبحث والتنتقيب على هذه الدرر الثمينة.

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التنويع في اختيار العملات حسب مجال صناعتها

من الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار لبناء محفظة استثمارية في عالم الكريبتو والعملات الرقمية التنويع في اختيار الصناعات

حيث تقسم العملات المشفرة حسب صناعتها إلى عدة انواع:

مجال العملات: البيتكوين، البيتكوين كاش، اللايت كوين.

مجال المنصات: NEO، EOS ، الايثريوم كاردانو.

مجال الخصوصية: الداش، مونيرو.

مجال التحويلات المالية: الريبل، ستيلار.

مجال الاعلانات: BAT، STEEM

وهذه بعض المجالات فقط كمثال لأن تقنية البلوكشين مست العديد من الصناعات المختلفة.

الغرض من معرفة تقسيم هذه الصناعات هو عدم الافراط في اختيار صناعة واحدة والتنويع فيما بينها.

استثمر في صناعتك المفضلة

كتتمة للعنصر الذي قبل بعد معرفة مجال صناعة العملات أختر ما تفضله ويتماشى مع ميولك وخبراتك في المجال.

فمن جهة تعرف توجه ما تقوم به العملة ومن جهة اخرى اكتساب معلومات جديدة حول صناعتك المفضلة.

الاستثمار في العملات المشفرة يتطلب الخبرة وقليل من الحظ

الحظ يأتي من الخبرة والتمركز في المكان والزمان الصحيح.

فلكي تصبح محترف في تداول العملات المشفرة يجب المرور بتجارب عديدة أو الاطلاع على تجارب الآخرين

للعلم لكل مستثمر أسلوبه، وبمرور الوقت ستأتي الخبرة والتعلم مع أخذ بعين الاعبتار أن تكون منفتحا، مشككا ومتفائلا.

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