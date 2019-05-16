eBay تنفي قبولها للدفع بالعملات الرقمية المشفرة ولا تنوي القيام بذلك

شركة eBay أحد أكبر وأضخم مواقع التجارة الالكترونية لا تنوي قبول الدفع عن طريق العملات الرقمية المشفرة ولا تحضر لفعل ذلك على الأقل في الوقت الحالي.

ظهرت بعض التكهنات على عدد من مواقع العملات الرقمية الإخبارية تقول بأن شركة eBay تحضر لقبول الدفع عن طريق العملات المشفرة كخيار للدفع وأنها بصدد بيع منتجات معينة نظير العملات المشفرة.

لتقوم الشركة بالرد عن طريق توجيه الأفراد لمراجعة سياسة الدفع المالي الخاصة بها والذي جاء منها:

لا يتم قبول العملات الرقمية المشفرة كطريقة للدفع على منصة eBay. كما أنها ليست جزءا من استراتيجية الدفع الخاصة بنا.

حيث جاء في سياسة الخصوصية المالية لمنصة eBay بأن وسائل الدفع المالية المتاحة حاليا هي كل من البطاقات الائتمانية، باي بال وغيرها من الطرق العادية.

بينما يشار إلى طرق الدفع الغير مسموح بها للعملات الرقمية المشفرة. بداية التكهنات والشائعات حول قبول eBay بالعملات المشفرة ظهرت على تويتر في أحد التغريدات الموضحة اسفله:

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ليتلقى بعدها صاحب الحساب عدة انتقادات وتكذيبات حول نشره أخبار غير صحيحة، ليرد بقوله أنه مجرد رسول وناقل لما وجده في الصورة.

ووضحت eBay أن هناك سوء فهم حاصل وهو أن الاعلان يخص معدات التعدين وتوفرها على المتجر.

لكن بالرغم من ذلك يرى العديد بأنها مسألة وقت فقط ليتوفر الدفع باستعمال البيتكوين وغيره من العملات المشفرة على eBay.

وهناك بالفعل عدة متاجر عالمية أصبحت تقبل العملات المشفرة كطريقة للدفع منها ما تطرقنا إليه في مواضيع سابقة:

الآن بإمكانك استخدام البيتكوين والعملات الرقمية في كبرى المحلات التجارية العالمية

تطبيق “وي شات” الشهير يحظر معاملات الكريبتو في قنوات الدفع داخل التطبيق