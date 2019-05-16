محفظة العملات المشفرة لمتصفح أوبرا تُطلق دعمًا لترون والتوكنات القائمة على معيار TRC

تام شمس - الخميس 16 مايو 2019 06:33 صباحاً - أضاف متصفح الويب أوبرا دعمًا لترون ​​(TRX) والتوكنات القائمة على معيار TRC إلى محفظة العملات المشفرة المدمجة، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١٥ مايو.

وفي العام الماضي، طورت أوبرا لأول مرة محفظة عملات مشفرة وقدرات ويب ٣.٠ لمتصفح أندرويد، حيث أطلقت المنتج في ديسمبر ٢٠١٨ بدعم من إيثريوم (ETH) والتعاملات مع التطبيقات اللامركزية (DApps).

"الويب ٣" هو مصطلح تم وضعه في البداية للإشارة إلى الجهود المبذولة لتطوير الإنترنت الدلالي، ويستخدم بشكل متزايد للإشارة إلى تطور شبكة أكثر ذكاءً وانفتاحًا وتوزيعًا، والتي يمكن أن تدمج استخدام الحوسبة اللامركزية والحوسبة اللامركزية والعملات المشفرة.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم، فإن دعم بلوكتشين رئيسي آخر سيمكّن مئات الملايين من مستخدمي أوبرا من الاستمتاع بالألعاب التي تعمل بنظام ترون والوصول إلى تطبيقات ترون اللامركزية ضمن واجهة مستخدم مدمجة، دون الحاجة إلى ملحقات أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

Advertisements

وفي بيان، قال كريستيان كولوندرا - وهو نائب الرئيس التنفيذي في أوبرا - إنه من خلال التفاعل مع سلاسل متعددة، تهدف الشركة إلى تسريع اعتماد الويب ٣ الأساسي.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، تتضمن محفظة العملات المشفرة المتطورة من أوبرا والمتصفحات التي تعمل على الويب ٣ إصدارًا من سطح المكتب بالإضافة إلى برنامج وصول مبكر يطلق عليه أوبرا تاتش لنظام التشغيل iOS.

وفي فبراير، أضافت أوبرا خدمة جديدة سمحت للمستخدمين في السويد والنرويج والدنمارك بشراء إيثريوم عبر إصدار أندرويد من المتصفح.