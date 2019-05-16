تقرير: الاندفاع الأخير في سعر بيتكوين يرجع إلى نضوجها كأصل

تام شمس - الخميس 16 مايو 2019 06:33 صباحاً - تشير البيانات الجديدة إلى أن نمو عملة بيتكوين (BTC) يعود إلى نضجها كأصل استنادًا إلى المحادثات المحيطة بالعملات الرئيسية المشفرة، وفقًا لما أفادت به بلومبرغ يوم ١٥ مايو.

وقد استشهدت بلومبرغ بتقرير صادر عن منصة استخبارات الإنترنت إندكسيكا، التي طورت مؤشرًا يعتمد على معالجة النصوص الطبيعية للوثائق النصية في محاولة لتفسير طفرة بيتكوين الأخيرة.

وبحسب ما ورد كشف البحث عن ثلاثة محركات رئيسية لنمو العملة، بما في ذلك المحادثات التي تحيط ببيتكوين، وانخفاض المخاوف حول الاحتيال والتحول في الاتجاه من حيث كيف يتحدث الناس عن بيتكوين من الماضي إلى المستقبل. ويذكر التقرير أن المزيد من الخبراء الماليين والأكاديميين يتناقشون حول بيتكوين، وأن المؤسسات التقليدية تأخذ الأمر بجدية أكبر.

وقد أوضح زاك سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة إندكسيكا، في شرحه لقضية بيتكوين المستقبلية، قائلًا: "فكر في الأمر، سوف يتحدث المسؤولون التنفيذيون عن الأشياء الجيدة التي يتوقعون حدوثها بالمكالمات الجماعية قبل حدوثها. وهم يذكرون الأخطاء فقط بعد ذلك."

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وخلال الشهر الماضي، أظهرت عملة بيتكوين ارتفاعًا مثيرًا للإعجاب من حوالي ٥٠٧٥ دولارًا يوم ١٥ أبريل إلى سعرها الحالي البالغ حوالي ٨١٧٨ دولارًا، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب.

مخطط بيتكوين على مدى ٣٠ يومًا. المصدر: كوين ماركت كاب

واليوم، قال إريك فورهيس، الرئيس التنفيذي لمنصة تبادل العملات المشفرة، شيب شيفت، إن التقلبات التي شوهدت في أسواق بيتكوين والعملات البديلة على مر السنين هي ظاهرة ضرورية لأي أصول ناشئة، مشيرًا إلى أن الفقاعات تعتبر جزءًا أساسيًا من نمو الصناعة.