أحد مؤسسي الإيثيريوم: ستتحسن شبكة الايثيريوم 1000 مرة بحلول عام 2021

في حوار خاضه السيد “جوزيف لوبين” مؤخرا مع Cointelegraph أوضح فيه بأن الايثريوم سيصبح قابل للتوسع بـ 1000 مرة خلال العامين القادمين.

“جوزيف لوبين” مؤسس شريك للايثريوم ومؤسس Consensys يؤمن بأن الايثريوم سيتحسن بشكل كبير جدا مع الوقت.

وذلك لتوافقه وقابليته للتحسين حيث ومن المتوقع أن يكون الايثريوم 2.0 قابل للتوسع بشكل كبير ما يمنح شبكة أكثر تقدما للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

وذكر “لوبين” بأن عملية التطوير والتحديث تمر بأربعة مراحل أساسية، جاء تعليقه على هذا الأمر كما يلي:

في الأشهر القليلة القادمة سيكون لدينا الشبكة التجريبية (TestNet) للتشغيل الكامل. ربما بحلول نهاية السنة الجارية سيكون لدينا التحديث الجديد الايثريوم 2.0.

وصرح ذات المتحدث حول الترقية والتحديث الجديد بأنه سيكون انتقالا سلسا, حتى عملات الايثريوم ETH ستكون قادرة على الانتقال من شبكة لأخرى بسهولة.

كما تحدث بنفس ما أشار إليه شريكه في تأسيس الايثريوم السيد “فيتاليك بوترين” بأن تطوير خوارزمية توافق اثبات المشاركة PoS ستجعل شبكة الايثريوم أكثر خصوصية للمستخدمين.

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بالنسبة لموعد توفر التحديث الجديد فتضاربت الآراء حوله فمنهم من يرى بأنه لن يكون جاهز حتى 2021.

حتى ولو تأخر التحديث الجديد من الايثريوم إلا أنه قادم ما يعني زيادة توسع الشبكة وتحسينها ما يؤثر بشكل مباشر في قيمة عملة الايثريوم.

للعلم تقدر عملة الايثريوم في الوقت الحالي بـ228 دولار بمؤشر أخضر بنسبة 8% بقيمة اجمالية وصلت لـ24.2 مليار دولار.

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