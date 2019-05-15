تعد منصة بينانس أحد أكبر المنصات لتداول العملات الرقمية وأكثرها شهرة بين مجتمع الكريبتو, وعادة ما يتداول الأفراد على أجهزة الكمبيوتر لإتمام عمليات بيع و شراء العملات الرقمية.

ولكن في الآونة الأخيرة ومع انتشار التكنولوجيا, بدأ عدد كبير بالإعتماد على التطبيقات على الأجهزة الذكية لإنهاء أعمالهم والقيام بالمهام اليومية.

ولذلك هنا سننقل لكم شرح طريقة تثبيت تطبيق منصة بينانس على نظام الـ iOS مقدم من قبل موقع Saintlad, وذلك لتسهيل عمليات التداول وبيع وشراء العملات الرقمية.

شرح طريقة تثبيت تطبيق منصة بينانس على نظام الـ iOS

الخطوة الأولى: ادخل على رابط التطبيق عبر موقع بينانس الرسمي والاتجاه إلى صفحة تحميل تطبيق بينانس على نظام الـ iOS.

الخطوة الثانية: ستجد الآن نافذة جديدة تطلب منك تأكيد تثبيت تطبيق منصة بينانس (كما هو موضح في الصورة أدناه) فقط قم بالتأكيد على تثبيت التطبيق للمتابعة. وستشاهد تطبيق منصة بينانس على شاشتك الرئيسية بعد بضع ثوانٍ.

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الخطوة الثالثة: قبل استخدام التطبيق, يجب عليك التوجه إلى الاعدادات والسماح للجهاز بالوثوق بتطبيق منصة بينانس للاستخدام. وذلك عبر الذهاب إلى الإعدادات, ثم القسم العام, ثم الملفات الشخصية وإدارة الأجهزة وثم السماح للجهاز بالوثوق في تطبيق بينانس واتباع الخطوات الموضحة بالصور أدناه.

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وبذلك يمكنك الآن استخدام تطبيق منصة بينانس على نظام الـ iOS والتداول عبر المنصة.

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