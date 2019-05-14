لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تؤجل النظر مجدداً في صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF)

أجلت اليوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مرة أخرى قراراً بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة على صناديق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF).

في وثيقة جديدة تم نشرها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC), قالت الجهة المنظمة انها ستتأخر عن اتخاذ قرار بشأن اقتراح صناديق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) المقدم من قبل Bitwise.

وتم تقديم الاقتراح لأول مرة في يناير من هذا العام, لتنضم Bitwise إلى سابق إطلاق صناديق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية, والتي من المتوقع أن تجلب أموالاً جديدة إلى صناعة الكريبتو.

وبذلك فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أخرت قرارها بشأن مقترحات Bitwise و VanEck / SolidX في نهاية مارس ومايو.

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يجدر بالإشارة إلى أن الجهة المنظمة لم توافق حتى الآن على أي من صناديق تداول مؤشرات البيتكوين (ETF) على الرغم من أن الخبراء في مجال الكريبتو يبدو أنهم يعتقدون أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وحاليا سيكون هناك فترة ثلاثة أسابيع للتعليق العام على قرار تأجيل الطلب المقدم من قبل Bitwise, بالإضافة إلى أسبوعين إضافيين للرد.

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