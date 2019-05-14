يزداد توسع استخدام البيتكوين والعملات المشفرة بشكل كبير, ونسمع يوميا عن كبار الشركات يقبلون بـالبيتكوين وغيره من العملات المشفرة البديلة كوسيلة للدفع.

ما يعني زيادة تبني العملات المشفرة وعليه تزداد قيمتها والحاجة إليها مع الوقت.

فالمحلات التجارية الكبرى وبقبولها للبيتكوين و العملات الرقمية يعني المزيد من الاستخدام من بين هاته الشركات والمبادرات التي أطلقت مؤخرا نجد, شركة Flexa, وهي شركة ناشئة في مجال الدفع الالكتروني, والتي قامت بالإعلان عن شراكة جديدة مع منصة Gemini التي يملكها الاخوة Winklevoss

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق جهاز دفع جديد يدعم المسح الرقمي وتوزيعها على كبار تجر التجزئة لتحديث عمليات االدفع الالكتروني باستخدام الهاتف.

الآن بإمكانك استخدام البيتكوين والعملات الرقمية في كبرى المحلات التجارية العالمية

بالخوض أكثر حول مشروع Flexa, فهو عبارة عن تطوير جهاز يعمل كماسح ضوئي يتعرف على المدفوعات من تطبيق خاص بالدفع بالعملات المشفرة والذي يحمل تسمية “Spedn”، فالمشتري الذي يحمل الهاتف المزود بهذا التطبيق يدفع ثمنن سلعته عن طريق العملات المشفرة، فيقوم الماسح الضوئي بترجمة عملية الدفع بالعملات المشفرة ويحول قيمتها إلى الدولار في الوقت الحقييقي ويمنح التاجر الخيار باستقبال أمواله سواء عن طريق الدولار أو العملات المشفرة.

هذا وتم دعم المبادرة والتطبيق من الاخوة Winklevoss اللذان يعتبران أحد اعمدة العملات المشفرة والمساهمين فيها بشكل كبير.

إذا أصبح الأن بالامكان تنزيل تطبيق “Spedn” الذي يدعم في الوقت الحالي أربع عملات مشفرة: البيتكوين، البيتكوين كاش، الايثريوم وكذا عملة Gemini الثابتة.

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يمكن بواسطة التطبيق التوجه لكبار المحلات التجارية العالمية وشراء مستلزماتك بدون الحاجة للأوارق النقدية والاكتفاء بهذا التطبيق.

ومثلما أخبرنا في بداية الموضوع فإن قبول كبار المحلات التجارية بالدفع عن طريق العملات المشفرة سيساهم في تحسين سوق العملات المشفرة ويمحو الصورة السلبية النمطية التي أرتبطت بها.

فبالرغم من انزعاج بعض التجار من التقلبات الكبيرة المصاحبة للعملات المشفرة إلا أن تطبيق “Spedn” وغيره من المبادرات المشابهة سيقلص من حدة الأمر بتوفير خيار للتجار بالقبول بالعملات المشفرة أو الدولار الأمريكي كما يوفر عملة ثابتة مستقرة نسبيا وهي عملة Gemini.

كل هذه الأخبار الايجابية من شأنها زيادة تقدم سوق العملات المشفرة والذي يشهد في الوقت الحالي صعود ملحوظ في قيمته وتعافي سريع.

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