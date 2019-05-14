سوق كريبتوكيرنسي تدخله سيولة حقيقية قوية و يبدو أن سوق الدب قد تم القاضاء عليه هذا الشهر. في الأسابيع الستة الماضية ، ارتفع سعر بيتكوين BTC بنسبة 100٪ تقريبًا ، حيث انتقل من 4،200 دولار إلى 8،300 دولار ، حتى وقت كتابة هذا التقرير. بينما العديد من المحللون يقولون ان هذه الحركة السعرية تبدو مصطنعة ، وتسببت في نشاط تداول “مزيف” و “معالج” ، لكن البيانات تشير إلى أن الأموال تتدفق بالفعل في الأصول المشفرة.

سوق كريبتوكيرنسي تدخله سيولة حقيقية قوية

سوق الثور الان يسطر على الكعكة لمدة 40 يوما، مقابل سوق الدب الذي سيطر لمدة 8 أشهر متواصلة.

فإن سيطر سوق الثور ، فقد تدعم النظريات القائلة بأن سوق الهبوط الوحشي لعام 2018 قد انتهى.

ما حصل مع سوق كريبتوكيرنسي مؤخرا يسمى الاجماع على ضخ السيولة في السوق ، أو الانتعاش الكامل ، و هنا نرى ان بيتكوين عاد ولكن بشكل أقوى من أي وقت مضى. هذا ما تخبرنا به الإحصاءات على أي حال.

في خطوة غير معتادة إلى حد ما على سوق كريبتوكيرنسي ، ارتفع سعر بيتكوين جيدًا في نهاية الأسبوع الماضي ، حيث شهد معظم مكاسبه الأخيرة يومي السبت والأحد. على الرغم من أن هذا لم يكن مشكلة بالنسبة لبورصات التشفير الخاصة باعملات المشفرة ، التي تعمل محركاتها التجارية على الكريبتو دائمًا عبر الإنترنت24/7، أيا كانت الظروف، فالبرصات العالمية المحلية المعروفة لا يمكنها المشاركة في تدفق السوق في نهاية الاسبوع. هذا ما دفع الكثيرين إلى التساؤل ، ما الذي كان سيحدث لو تم فتح عقد Bitcoin للعقود المستقبلية من CME مساء الأحد والإثنين؟

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بعض المحليلين قالو ان سوق كان سيكون اعلى بكثير مما كان عليه. وعندما تم فتح السوق ما حدث بالضبط هو الارتفاع الصاروخي للعملات المشفرة الذي نشهده الان. كما أشار محلل الأسواق أليكس كروغر ، فإن حجم التداولات الاستثمارية شهدت أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين ، حيث كانت الشمعة اليومية تقزّم أي شمعة أخرى كانت موجودة قبلها. ما يجعل هذا الأمر ملحوظًا هو أنه من المستحيل فعلًا تزييف حجم التداولات على CME ، مما يعزز فكرة أن الاهتمام يعود بسرعة إلى العملات المشفرة.

وفقًا للبيانات الدقيقة التي جمعتها CME، تم تداول 33،677 عقدًا ، بقيمة 168،385 ورقة BTC. و هذا شيئ محفز للغاية ، لا سيما بالنظر إلى أن السجل الأخير ، الذي سجل في فبراير ، كان مجرد 91،690 BTC.

بطريقة مماثلة ، تم الكشف عن Grayscale التابعة لمجموعة Digital Currency Group يوم الاثنين الكشف عن منتجها الرائد ، وهو Bitcoin Trust ، والذي يبلغ حجمه 141 مليون دولار في الأسواق اليوم. هذا المستوى لم يشهده منذ أوائل عام 2018 ، عندما امتلأ سوق العملة المشفرة بالاهتمام بالمضاربة.

في حين أن 141 مليون دولار ليس هو بالضبط أكبر رقم ، فإن 73٪ من تدفقات الشركة الواردة من مستثمرين المؤسساتيين. كما ظهر في تقرير نُشر الاثنين وفي تقارير سابقة ، فإن مبلغ 42.7 مليون دولار الذي تم تخصيصه لمنتجات Grayscale في الربع الأول من عام 2019 جاء من لاعبين مؤسسيين ، نصفهم من صناديق التحوط. إذا استمر هذا الاتجاه ، فإن هذا يعني على الأرجح أن الكثير من تدفق اليوم كان نتيجة للجهات الفاعلة المؤسسية ، والتي من المحتمل أن يتطلع الكثير منها إلى تراكم BTC لشغل وظائف طويلة الأجل.

كل هذه العوامل و اكثر ساهمت في الارتفاع الاخير في سوق كريبتوكيرنسي، و بالظبط عملة بيتكوين، و الايام المقبلة من ما سبق سنرى الكثير من الاخبار الايجابية التي ستعدم السوق من اجل ارتفاع جديد.