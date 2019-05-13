أفضل 5 عملات رقمية مشفرة للاستثمار لعام 2019

ارتفع سعر البيتكوين مؤخرا بشكل لافت قارعا طبول العودة لسابق مجده وبدأ يقترب من مستويات 8,000 دولا أمريكي. لتتأثر باقي العملات الرقمية المشفرة بهذا الارتفاع بشكل واضح وتبلغ مستويات قياسية جديدة لسنة 2019 مثل:

عملة الايثريوم (ETH)، عملة منصة بينانس (BNB), وعملة البيتكوين كاش (BCH)…

إلا أن الأمر هنا لا يقتصر على العملات العشرة الأولى فقط من حيث القيمة السوقية الاجمالية, بل يمكن النظر خارجها لتحقيق استثمار قد يكون ناجحا، من بين هاته العملات ما سنطرحه في هذا الموضوع المعنون بـ: “أفضل 5 عملات رقمية للاستثمار لعام 2019″ وهي كالآتي:

1- عملة BAT

عملة BAT من العملات المشفرة البديلة التي كانت صاحبة أداء قوي في الربع الأول من سنة 2019.

حيث تمكنت العملة من الصعود بشكل لافت في سنة 2019 وبلغت مستوى قياسي جديد لم تبلغه منذ سنة وهو تحقيق قيمة 0.43 دولار شهر أبريل الماضي.

تُتداول العملة في الوقت الحالي بسعر 0.36 دولار, ويتميز المشروع أنه مشروع مفتوح المصدر شارك في تأسيسه كل من مؤسس لغة الجافا سكريبت و المؤسس الشريك لموزيلا، ويهدف المشروع لتحويل العمليات الاعلانية على الإنترنت عن طريق الاعتماد على تقنية البلوكشين، المشروع حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه.

لمتابعة سعر عملة BAT

2- عملة ADA

عملة ADA أو ما يعرف مشروعها بـ Cardano وهو مشروع مبني بشكل كامل على تقنية البلوكشين مايعني أنه غير مركزي بالكامل.

مشروع Cardano شبيه بشكل كبير جدا للايثريوم خاصة إذا ما تعلق الأمر بتشغيل العقود الذكية و التطبيقات اللامركزية.

يجري العمل حاليا على النسخة المحدثة من الشبكة والتي تحمل تسمية ترقية Shelley.

بالرغم من التأخر الحاصل في عملية الاطلاق إلا أن الشبكة تحظى بدعم ممتاز من قبل المطورين ومجتمع العملات الرقمية ولا يزال التحديث مستمر في الأكواد حسب بيانات GitHub. حاليا العملة تحتل المرتبة العاشرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية وتتداول بسعر 0.075 دولار أمريكي.

لمتابعة سعر عملة ADA

3- عملة VET

عملة VeChain تحتل المرتبة 27 على سلم ترتيب موقع coinmarketcap .

مشروع العملة يرتكز على بناء سلسلة توريد وإدارتها وكذلك إنشاء العقود الذكية. دخلت شركة Vechain في شراكات مع العديد من الشركات المختلفة وفي مجالات متنوعة (الزراعة، المواد الغذائية، الخدمات اللوجيستية…).

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هذا وقد عززت Vechain عملتها VET بإطلاق عملة جديدة بنفس آلية العمل تحمل تسمية Vethor لكن مستقرة ومرنة بشكل أكبر.

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ارتفع أداء عملة VET بشكل واضح عما كان عليه في وقت سابق، بالاضافة إلى زيادة ملحوظة في حجم التداول اليومي والذي وصل لغاية 31.4 مليون دولار في شهر مارس الماضي. علماً بأن سعرها الحالي هو 0.0065 دولار أمريكي.

لمتابعة سعر عملة VET

4- عملة XLM

عملة Stellar تتحرك بشكل جيد منذ أسابيع بعد إعلان IBM بأنها ستستعملها في خدمات الدفع المالية العالمية.

تحتل عملة XLM حاليا المرتبة التاسعة من حيث القيمة السوقية الاجمالية وتمر في الوقت الحالي بهبوط وشتاء منذ نهاية السنة الماضية، إلا أن للعملة حظيت بمجموعة من الاخبار الإيجابية التي تساعد على تبني العملة ونموها. علماً بأن العملة تتداول حاليا عند مستويات 0.1 دولار.

لمتابعة سعر عملة XLM

5- عملة LTC

عملة LTC من العملات الغنية عن التعريف وتعتبر أحد الكبار في سوق العملات الرقمية المشفرة.

تستعمل العملة في العديد من الأحيان جنبا إلى جنب مع البيتكوين حيث تقبل في العديد من المتاجر ومحلات بيع التجزئة.

عانت العملة في وقت سابق من هبوط حاد في قيمتها أين وصلت لسعر 23 دولار رأى فيه العديد من المحللين بأن نهايتها وشيكة وانها معرضة للموت البطيء، لكن بدخول سنة 2019 صعدت العملة بشكل صاروخي ووصلت لغاية 97 دولار، تداول في الوقت الحالي بقيمة 89 دولار.

وتواجه العملة خبر إيجابي قادم في شهر أغسطس, حيث سيتم خفض قيمة المكافآت للمعدنين مما يساعد على خفض عدد العملات الجديدة التي يتم تعدينها.

لمتابعة سعر عملة LTC

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