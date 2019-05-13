بعد الارتفاع الكبير ل سعر بيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع ، بدأت سوق العملات المشفرة 2019 يصحح اعلى مستوى سعري هذه السنة هذا الصباح الاثنين. في حركة السوق الطبيعية تتراجع الأصول المشفرة ، لكن القيمة السوقية الإجمالية لا تزال عند أعلى مستوى، في ستة أشهر تجاوزت 200 مليار دولار.

سوق العملات المشفرة 2019 يصحح اعلى مستوى سعري هذه السنة

على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ارتفعت عملة بيتكوين إلى اعلى مستوي جديدة في سنة 2019 بحيث وصل السعر الى 7500 دولار. شهد الارتفاع الملحمي ارتفاعًا يوميًا في الحجم إلى مستوى قياسي بلغ 30 مليار دولار وهو ما يزيد عن ضعف ما كان السوق بأكمله يحصل عليه قبل بضعة أشهر. بعد وصول بيتكوين الى اعلى مستوي في سنة 2019 تراجعت سعره كما هو متوقع ويتداول حاليًا عند 7،050 دولارًا ، بانخفاض يزيد عن 4 بالمائة في اليوم.

عملة Ethereum أيضًا تجاوزت 200 دولار للمرة الأولى في ستة أشهر. لم يكن هناك ما يكفي من التداول علىيها مما لم يسمح لها الحفاظ على مستوى المقاومة النفسية وتراجعت أيضًا بنسبة 4 في المائة في اليوم ليهبط السعر إلى ما دون 190 دولارًا تقريبًا، و يتداول حتي كتابة المقال عند 188 دولار.

العملات المشفرة 2019 العشرة الأوائل كلها في تراجع عدى عملة بينانس Binance Coin التي تم ضخ فيها اكثر من 10% يعد تسرب خبر انه سيكون هناك شيئ مشترك مع Binance و مع eBay بعد الصور المسربة من مؤتمر Consensus 2019 في نيويورك. و حتي الان يتم تداول عملة BNB بسعر 23.5 دولار حتى وقت كتابة هذا التقرير.

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باقي العملات المشفرة 2019 اجهت بقوة نحو التصحيح السعري ف Litecoin و EOS خسروا أكثر من 5 في المئة. و بيتكوين كاش ، و ستيلر و كاردانو كان الهبوط بنسبة 4 في المئة من أعلى مستوياتهم في 2019 أمس.

العملات المشفرة 2019 العشرون الأوائل هي أيضًا في اللون الاحمر من حيث السعر في الوقت الحالي ، غير Dash الذي حقق حتي الان اكثر من 3 في المئة ليصل إلى 129 دولارًا. Bitcoin SV شهد خسارة كبيرة في هذا التصحيح بنسبة 8 بالمائة اما NEO فتراجع إلى أقل من 10 دولارات.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأعلى مستوى جديد في عام 2019 ، حيث بلغت 224 مليار دولار يوم أمس. وقد قادت هذه الخطوة بيتكوين الذي ارتفع بنسبة 19 في المئة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومنذ ذلك الحين ، انخفض سوق العملات المشفرة بأكثر من 10 مليارات دولار بحيث تراجع إلى اكثر من 213 مليار دولار. الحجم اليومي لا يزال ضخمًا بأكثر من 80 مليار دولار ، وهذا التصحيح كان متوقعًا جدا.