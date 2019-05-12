مشروع احتيالي في عالم تعدين العملات الرقمية يكبد مستثمرين 239 مليون دولار

طرق النصب والاحتيال في العملات المشفرة مختلفة عن الطرق العادية وتستخدم فيها وسائل جديدة وطرق ذكية للايقاع بالضحايا.

كشفت السلطات الصينية عن سرقة ما يقارب 2 مليار رينمينبي (رنمينبي هي عملة الجزء القاريّ من جمهورية الصين الشعبية، وتعني حرفيا عملة الشعب) أي ما يعادل حوالي 293 مليون دولار.

وفقا لأحد الوكالات الاخبارية المحلية فإن شركة صينية مزيفة تعرف باسم “Lianxin Tech” قامت ببيع أكثر من 300 ألف وحدة تعدين موهمين المستثمرين الذين اشتروا منهم بأنهم سيربحون مبالغ جيدة من خلال عملية التعدين.

إذ تم تضليل المستثمرين بأن معدات التعدين المخصصة للتنقيب عن عملة CAI وكذا عملة Filecoin ستمكنهم من جني الأرباح, حيث تم تقدير سعر جهاز تعدين CAI بمبلغ 5800 رنمينبي (850 دولار) على أن يتم توليد حوالي 47 وحدة من عملة CAI في اليوم الواحد

وفي ظرف شهرين سيتمكن المستثمرين من ارجاع رأس المال والبداية في الربح.

للعلم الرمز أو التوكن CAI المعروف باختصار AT على coinmarketcap ارتفع سعره من 0.5 يوان صيني إلى 1.4 يوان

ثم وصل لغاية 2 يوان وتمكنت هذه الزيادة من اقناع المستثمرين بشكل أكبر على عملية الشراء.

مقالات ذات صلة Advertisements

الزيادة في قيمة CAI لم تكن زيادة طبيعية بل بايعاز من شركة Lianxin Tech الاحتيالية.

في الأخير خسر المستثمرين الضحايا 293 مليون دولار من أجل بعض الخردة المعدنية التي تبلغ قيمتها 600 يوان فقط واشتروها على أساس 5800 يوان.

مثلما ذكرنا في أول الموضوع تتنوع أساليب الاحتيال والنصب لدرجات عليا من الحبكة والذكاء.

لذا يستوجب الأمر الحيطة والحذر وسؤال واستشارة أهل الاختصاص.

اقرأ أيضا:

مستثمر متمرس يخسر 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية في عملية احتيالية جديدة

ضياع 1.2 مليار دولار من العملات الرقمية المشفرة بسبب عمليات الاحتيال في الربع الأول من ‏سنة 2019