البنك الأهلي الكويتي يقدم تجربة حية لإستخدامات منتجات الريبل

في يوم 6 مايو تم نشر سلسلة فيديوهات تحمل اسم “The Ripple Drop” تحمل انطباعات المستخدمين حول تقنيات الريبل وامكانياتها العالية في عمليات التحويل بغض النظر عن المسافات الجغرافية.

في الحلقة 12 من السلسلة تم استضافة السيد “سالم الصراف” من بنك الأهلي الكويتي ليكشف ويشارك تجربة حية لاستخدامات منتجات الريبل, والذي كان من ضمن حديثه عندما سئل حول رأيه في خدمات ومنتجات الريبل قال:

عندما ندمج عمليات الدفع الخاصة بالريبل والخدمات المصرفية لدى فروعنا فإن الشيء الوحيد الذي يلاحظه العميل هو أن العمليات يتم تنفيذها بسرعة أعلى.

حيث قدم تجربة حية لاستخدام الريبل عند التحويل من حساب مصرفي لآخر وكانت العملية سهلة وسريعة جدا.

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يتوفر البنك الأهلي الكويتي على عدة فروع رئيسية في كل من الامارات التي لديها 3 فروع تندرج تحتها وفي فرع مصر الرئيسي والذي يندرج منه 34 فرع آخر.

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تم وصل هذه الفروع مع بعضها البعض وبناء قاعدة من ممرات بنك الأهلي الكويتي ABK وتوصيل وتوسيط RippleNet بها لتصبح عمليات التحويل المالية فيما بينها سريعة جدا وفي ظرف ثوان فقط.

يمكن الاطلاع على الفيديو أعلاه لمشاهدة التجربة الحية لإستخدامات منتجات الريبل.

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