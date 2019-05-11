المدير المالي في “باي بال”: لا يزال من المبكر التركيز على البيتكوين

ظهر البيتكوين سنة 2009 ومنذ ذلك الحين ليومنا هذا (10 سنوات) تغيرت العديد من المعطيات.

إذ رافق البيتكوين ظهور عملات رقمية مشفرة أخرى تختلف طريقة عملها على البيتكوين وتشترك معه في التقنية المؤسسة عليها.

الاقتصاد أضحى أكثر رقمية ولازال تأثير البيتكوين وغيره من العملات الرقمية المشفرة البديلة تلقي بظلالها بشكل أكبر ومن شأن كل ذلك مستقبلا بأن تكون العملات الرقمية المشفرة هي العملة الوحيدة على المستوى العالمي، في حال انتشار التبني وقبول الدول بذلك.

نعود لموضوعنا الذي جاء فيه تصريح السيد “جون رايني” المدير المالي لشركة بايبال كما يلي:

“لا يزال من المبكر التركيز على البيتكوين”

التصريح جاء ضمن مقابلة خاضها المدير المالي لشركة باي بال مع ياهو المالية حيث تحدث عن العملات المشفرة وبأن شركته مازلت حذرة بشأنها.

يرى “جون رايني” بأ ن التقلب الشديد في أسعار البيتكوين يفرض على شركة بايبال الحذر منها

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إذ جاء تصريحه في هذا الصدد، كما يلي:

باي بال تقبل الدفع بالبيتكوين لكن لاحظنا أن التجار يحولون البيتكوين بسرعة إلى عملات ورقية بسبب تقلب الأسعار.

لكن لا يعني هذا أن شركة باي بال تتجاهل العملات الرقمية المشفرة بل تم تخصيص فرق تعمل بشكل واضح على تقنية البلوكشين والعملات المشفرة، نريد أن نكون حاضرين في هذه الصناعة مستقبلا حسب تصريح “جون رايني” الذي أردف قائلا بأن الأمر لا يزال مبكرا جدا للتركيز على البيتكوين.

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