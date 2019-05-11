صندوق XBET يتقدم بطلب للحصول على موافقة صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF)

تم الإعلان عن تقدم صندوق تداول جديد معتمد للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإصدار صندوق مؤشرات البيتكوين المتداولة (ETF).

تم إنشاء صندوق مؤشرات البيتكوين المتداولة (ETF) في 9 مايو, بواسطة Crescent Crypto Index Services LLC, لتتبع أداء محافظ رؤوس الأموال السوقية للبيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH).

يشار إلى أن الشركة أطلقت اسم USCF Crescent Crypto على الصندوق وحددت XBET كرمز على المؤشر, وينوي الصندوق الاستثمار في عملتي البيتكوين والايثيريوم. وذكرت نشرة الإصدار:

” صندوق XBET هو صندوق تداول ومتداول. وهذا يعني أن معظم المستثمرين الذين يقررون شراء أو بيع حصص XBET يقدمون طلباتهم التجارية من خلال وسطاء ماليين وقد يتحملون عمولات ورسوم الوسطاء المعتادة. و من المتوقع أن يتم تداول أسهم XBET في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز “XBET”. وسيتم التعامل معها في عمليات البيع والشراء مثل الأوراق المالية الأخرى المتداول في بورصة نيويورك.”

علماً بأن USCF يتم تنظيمها حالياً بواسطة لجنة تداول العقود الآجلة والسلع في أمريكا (CFTC) بموجب قانون تبادل السلع (CEA). وقال كيستوفر ماتا, الشريك المؤسس لشركة Crescent, في بيان صحفي: “تتمثل مهمة الشركة في إيجاد حلول استثمارية مالية مبتكرة تجعل الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة في متناول المستثمرين.”

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وبذلك سيتم إضافة “XBET” إلى قائمة صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) التي يتم مراجعتها حالياً بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لم توافق بعد على أي من صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) بعد, فقط يكون الأمر مجرد مسألة وقت مع تزايد الطلبات وإضافة بعض التعديلات المهمة على الطلبات.

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