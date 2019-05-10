خطأ في وضع أمر شراء عملة (LINK/PAX) يتسبب بخسارة متداول لأكثر من مليون ريال

تداول العملات الرقمية المشفرة كغيره من عمليات التداول في باقي الأسواق المالية, يتطلب المتابعة ومراقبة السوق والاطلاع على الأخبار ومتابعة التحليلات الفنية وغيرها من الأدوات التي تساعد على انتقاء الوقت المناسب للدخول والخروج من عملية التداول في العملة المراد الاستثمار فيها.

يبدو أن أحد المتداولين قرر بدء استثماره في عملة Chainlink التي تحمل الرمز (LINK) وتداولها مقابل العملة الرقمية المستقرة PAX في منصة بينانس.

وبما أن شعبية عملة Chainlink زادت في الآونة الأخيرة وزاد الاقبال عليها, أراد هذا المستثمر انتهاز الفرصة من خلال الطلب المستمر عليها نظير عملة PAX, وبارتفاع عمليات الطلب التي أودعها هذا المستثمر وصل سعر تداول LINK/PAX لغاية 9999 دولار PAX لكل 1 LINK.

ماجعل البائع المحظوظ يقفز من السعادة بعد أن باع لهذا المستثمر الغير محظوظ 40 وحدة من عملة LINK مقابل 399,960 دولار ما يتجاوز المليون ريال سعودي. علماً بأن سعر الـ 40 وحدة من عملة LINK حاليا لا يتجاوز 30 دولار (أقل من 100 ريال سعودي).

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بالرغم من كل ما سبق قد يكون الأمر مجرد خطأ على موقع بينانس التي لم تؤكد العملية بعد. حيث وعلى غير العادة أن نرى سعر عملة يقفز من قيمة نصف دولار لغاية 9,999 دولار بقيمة أكبر تفوق حتى قيمة البيتكوين دون أن يتم التعليق على الأمر.

بعدها رجعت عملة LINK لسابق عهدها وأصبحت تداول بسعر 0.69 دولار للوحدة بمؤشر أخضر ممثل بنسبة 15%.

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